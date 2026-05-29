La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) dio a conocer que calcula un gasto aproximado de 22 mil 500 pesos por cada turista que visite la capital del país durante el Mundial 2026.

Canaco CDMX se dijo “entusiasmada” de recibir el Mundial 2026, al señalar que será una importante fuente de ingresos para sectores como hospedaje, alimentos, entretenimiento, transporte y más.

Canaco CDMX espera más un millón de turistas por Mundial 2026; prevén gasto de 22 mil 500 pesos por cada uno

En entrevista con Leo Curzio para Radio Fórmula, Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, reveló cuántos turistas podrían arribar a la capital del país por el Mundial 2026.

De acuerdo con el directivo, las estimaciones apuntan a que más de un millón de turistas naciones e internacionales visitarán la CDMX durante el Mundial 2026.

A su vez, Gutiérrez Camposeco añadió que se espera que cada uno de ellos realice un gasto promedio de 22 mil 500 pesos en el tiempo que dure su visita en la CDMX.

Con ello, el presidente de la Canaco CDMX aseguró que sus agremiados esperan una derrama económica por el Mundial 2026 de 26 mil millones de pesos solo para la capital del país por el Mundial 2026.

El sector que más se vería beneficiado sería el hospedaje, con una derrama aproximada de 10 mil 512 millones de pesos.

Otros sectores como el de alimentos y bebidas espera más de 3 mil 700 millones, el entretenimiento cerca de 4 mil 700 millones y el transporte con 3 mil 600 millones.