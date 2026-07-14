Julio Menchaca Salazar encabezó la firma del convenio del programa Impulso Nafin+Hidalgo 2026-2027, mediante el cual se destinará una bolsa superior a 700 millones de pesos para otorgar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Durante el evento, el mandatario destacó que el programa ha registrado un crecimiento significativo en los últimos cuatro años, al pasar de 26 créditos otorgados en 2022 a 256 en el último año, lo que representa un incremento de casi diez veces en el número de financiamientos entregados.

Impulso Nafin+Hidalgo fortalece a 764 empresas

Julio Menchaca señaló que el crecimiento del programa refleja la confianza de las y los emprendedores hidalguenses y el cumplimiento de quienes han recibido estos apoyos.

De acuerdo con cifras presentadas por el Gobierno estatal, Impulso Nafin+Hidalgo ha beneficiado a 764 empresas de 60 municipios, además de contribuir a preservar 13 mil 143 empleos.

El gobernador también aseguró que Hidalgo ha mejorado sus indicadores económicos durante los últimos años, al ubicarse entre las entidades con mejores resultados en generación de empleo, atracción de inversiones y crecimiento económico, además de registrar una reducción del 42 por ciento de la deuda pública en menos de cuatro años.

Julio Menchaca consolida el apoyo a las mipymes de Hidalgo

El titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera (Nafin), Leonardo Poblete Galván, informó que para el periodo 2026-2027 el programa contará con una bolsa superior a 700 millones de pesos.

Explicó que las empresas podrán acceder a créditos de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija máxima anual de 14.75 por ciento, plazos de hasta 60 meses y sin comisión por apertura.

El programa está dirigido a empresas de los sectores manufactura, comercio, servicios y turismo que tengan al menos dos años de operación y cuenten con un historial crediticio favorable.

Durante el evento, Violeta Mariel Sánchez García, beneficiaria del programa y representante del Instituto Alexander Von Humboldt, señaló que el financiamiento permitirá ampliar las instalaciones del plantel y ofrecer espacios más adecuados para la comunidad educativa.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, destacó que las mipymes representan una fuente de empleo para miles de familias, por lo que el gobierno estatal ha fortalecido los mecanismos de financiamiento para impulsar su crecimiento.

Asimismo, informó que la aportación del Gobierno de Hidalgo al programa aumentó de 25 a 35 millones de pesos, con lo que la inversión acumulada asciende a 138.4 millones de pesos, cifra que, según las autoridades estatales, supera el monto destinado durante las tres administraciones anteriores en conjunto.