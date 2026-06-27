Haber sido coordinadora de Mipymes, emprendedoras, emprendedores y empleo me permitió conocer la entrega, así como los desafíos que presentan, acompañarlas y acompañarlos en su camino diario. Esta experiencia transformó mi visión sobre el desarrollo económico y humano. A la mayoría de nosotros nos educan desde pequeños y pequeñas para ser empleados, empleadas, a muy pocos nos enseñan la verdadera importancia de emprender y el impacto que esto genera en una comunidad.

Esta realidad me recuerda la gran lección del libro El banquero de los pobres de Muhammad Yunus. En sus páginas, el Premio Nobel de la Paz demuestra que el acceso al crédito es un derecho humano y que las personas en situación de vulnerabilidad no necesitan caridad, sino confianza y oportunidades para detonar su potencial. Yunus revolucionó las finanzas globales al comprobar que un pequeño apoyo económico, entregado de forma justa, es suficiente para encender el espíritu emprendedor y cambiar el destino de familias enteras.

El emprendimiento no es solo una vía de ingresos, sino una poderosa herramienta de transformación social. Especialmente para las mujeres, abrir un negocio propio representa un camino hacia el empoderamiento profundo. Emprender les da las herramientas económicas y de autonomía necesarias para que no se queden atrapadas en un círculo de violencia por falta de dinero. La libertad financiera se convierte así en un escudo y en una puerta hacia una vida digna y segura.

Celebrar el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas nos obliga a voltear a ver a estos héroes y heroínas locales. Son quienes arriesgan su capital, generan empleo y mantienen vivas las economías de nuestros barrios y ciudades. Reconocer su valor implica crear mejores condiciones para su crecimiento, financiamiento y capacitación constante.

El futuro de nuestra economía depende de la fuerza de nuestras emprendedoras y emprendedores. Juntas y juntos impulsemos el talento local para construir un mañana con más oportunidades y equidad para todos y todas.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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