La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, inauguró la Expo Pyme Bajío 2026, donde destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan uno de los principales motores del desarrollo económico de la ciudad, al generar empleo, impulsar la innovación y brindar oportunidades para miles de familias.

En el marco del Día de las MIPYMES, que se conmemora el 27 de junio, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, señaló que este sector no solo fortalece la economía local, sino que también transforma la vida de quienes emprenden y de quienes encuentran una fuente de ingresos a través de estas empresas.

La presidenta municipal de León destacó que las MIPYMES impulsan la economía local. (cortesía)

Alejandra Gutiérrez resalta el impacto de las MIPYMES en León

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, informó que en la ciudad más de 661 mil personas participan en actividades relacionadas con las MIPYMES, de las cuales el 58 por ciento son mujeres, reflejando el creciente liderazgo femenino en el desarrollo económico.

Además, destacó que el Gobierno de León ha impulsado distintos programas de capacitación, asesoría financiera, acompañamiento legal, fortalecimiento de marcas y apoyo con equipamiento para contribuir al crecimiento de las empresas locales.

Las MIPYMES forman; hacen que tengan mejor dignidad las personas, ayudan al crecimiento económico y permiten avanzar, crecer y soñar. Lo más importante es que mueven personas, mueven vidas y generan empleos para más familias. Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León

La presidenta municipal de León destacó que las MIPYMES impulsan la economía local. (cortesía)

Expo Pyme Bajío 2026 impulsa nuevas oportunidades de negocio

La quinta edición de la Expo Pyme Bajío 2026, realizada en Poliforum León, se desarrolla bajo el lema “Jugamos Juntos, Crecemos Juntos”, con una agenda enfocada en fortalecer a las empresas mediante conferencias, talleres, espacios de networking y citas de negocio.

La Presidenta del Comité Expo Pyme Bajío y Directora de Pyme a Pyme, Alejandra Leyva, destacó que este encuentro representa una plataforma para abrir nuevos mercados, fortalecer alianzas comerciales y generar oportunidades de crecimiento para las empresas participantes.

Durante esta edición se prevé la asistencia de alrededor de cinco mil visitantes, la participación de más de 160 soluciones empresariales, la realización de 500 citas de negocio y más de 20 actividades de capacitación.

Asimismo, el Gobierno de León reiteró su compromiso de impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante acciones que fortalezcan la competitividad, el emprendimiento y la generación de empleos.