Isaí Martínez, sobrino del líder fundador del grupo criminal del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, va a ser trasladado a CDMX tras ser detenido en el estado de Sonora.

“Se activaron las alertas en el Gabinete de Seguridad del Estado para dar cobertura y los apoyos necesarios en el traslado de estas personas, que entendemos serán llevadas ante las autoridades en la Ciudad de México” Gustavo Rómulo Salas. Fiscal de Sonora

Así lo anunció el titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado, Gustavo Rómulo Salas, quien destacó que el familiar del líder criminal será llevado a la capital junto a otros detenidos.

De la misma forma, el funcionario explicó que aun cuando la captura fue efectuada por el gobierno federal, autoridades de Sonora colaboraron con datos e indagatorias.

Isaí Martínez, sobrino de El Chapo Guzmán, será trasladado a CDMX

Isaí Martínez Zepeda, alias “El Chinacate” y sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue capturado el 26 de mayo de 2026 en el municipio de Nogales, Sonora.

Según los reportes, la captura se ejecutó durante un operativo federal que se desplegó debido a que cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos, pero de momento será traslado a la CDMX.

Al respecto, el titular de la FGJ de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, señaló que Isaí Martínez será trasladado a la capital del país junto al resto de sujetos detenidos en el operativo.

Capturan a Isai Martínez Zepeda, sobrino de El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa (SSPFEDERAL/CUARTOSCURO.COM / Cuartoscuro)

Sobre el operativo, el fiscal indicó que se llevó a cabo durante la madrugada, pero destacó que los detalles de las acciones se liberarán a lo largo de las siguientes horas.

Además, dijo que por el despliegue que se activó en torno al sobrino de El Chapo Guzmán, “se activaron las alertas en el Gabinete de Seguridad del Estado para dar cobertura y los apoyos necesarios”.

En ese sentido, resaltó que si bien el traslado a la CDMX de Isaí Martínez correrá a cargo del gobierno federal, las autoridades de Sonora mantendrán las acciones de cooperación y respaldo.

Isaí Martínez, sobrino de El Chapo Guzmán, fue detenido en Sonora

Debido a las acusaciones por delincuencia organizada y narcotráfico en su contra, Isaí Martínez, sobrino de El Chapo Guzmán, fue detenido durante un operativo conjunto de fuerzas federales.

Sobre los hechos, se indica que se trató de un cateo en un inmueble de la colonia Casa Blanca, donde Sedena, Guardia Nacional y FGR participaron y aseguraron armas largas y cartuchos.

Autoridades locales fueron requeridas desde el 11 de mayo con información de inteligencia y datos de investigación, con lo que se reforzó la coordinación institucional para la captura.

Ante ello, el Gabinete de Seguridad del Estado activó alertas para dar cobertura y apoyos necesarios, destacando la participación de autoridades locales y federales en el operativo.