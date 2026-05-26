Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la detención de Isai Martínez, señalado como sobrino de “El Chapo” Guzmán en Nogales, Sonora, quien enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

“Derivado de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de Defensa, y en coordinación con la Fiscalía general de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional de México e instituciones del Gabinete de Seguridad, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales. En Nogales, Sonora, fue detenido Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, quien cuenta con orden de extradición. ” Omar García Harfuch

Tal y como reveló García Harfuch, la detención de Isai Martínez, sobrino de El Chapo Guzmán en Sonora, forma parte de trabajos de inteligencia centralizada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y otras instituciones del Gabinete de Seguridad.

Detienen a sobrino de ‘El Chapo’ en Nogales y decomisan 687 kilos de cocaína en Chiapas

La SSPC informó un nuevo golpe a las estructuras del crimen organizado, revelando que elementos de inteligencia militar de la Sedena, en coordinación con la FGR, Guardia Nacional y otras instituciones del Gabinete de Seguridad, detuvieron a Isai Martínez, identificado como sobrino de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán.

Omar García Harfuch anuncia la detención del sobrino de El Chapo Guzmán, Isai Martínez del Cártel de Sinaloa (@OHarfuch / X)

La captura se realizó en Nogales, Sonora y según las autoridades, el sobrino de El Chapo Guzmán cuenta con orden de extradición pendiente hacia Estados Unidos.

Esta detención revelada por Omar García Harfuch, forma parte de los trabajos de inteligencia centralizada que buscan debilitar las redes de los principales cárteles del país; aunque las autoridades no han revelado el nombre completo ni el grado exacto de parentesco, confirmaron su vínculo familiar directo con el Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos.

“Estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales” Omar García Harfuch

De igual manera, se informó de un segundo operativo realizado en Tapachula, Chiapas, en donde gracias a una orden de cateo que permitió el aseguramiento de:

687 kilogramos de cocaína

151 armas de fuego

363 cargadores

18 granadas

Omar García Harfuch agradeció el apoyo del Gobierno de Chiapas y subrayó que estas intervenciones forman parte de la estrategia federal para combatir al crimen organizado de manera integral.

Cabe mencionar que la detención de Isai Martínez, sobrino de El Chapo Guzmán, ocurre en un contexto de mayor presión sobre las células restantes de Los “Chapitos” y otras facciones del Cártel de Sinaloa.

Fuentes federales indicaron que el operativo fue limpio y sin enfrentamientos, lo que permitió su traslado inmediato a instalaciones federales.

Hasta el momento, la SSPC no ha proporcionado mayores detalles sobre los cargos específicos ni la fecha de extradición, pero confirmaron que Isai Martínez, sobrino de El Chapo Guzmán, ya está bajo custodia federal a la espera de los trámites correspondientes.