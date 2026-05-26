Se ha revelado la captura de Isai Martínez Zepeda, identificado como el sobrino de Joaquín Guzmán Loera mejor conocido como El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa preso en Estados Unidos; por lo que te decimos quién es Martínez Zepeda con detalles como:

¿Quién es Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán?

¿Qué edad tiene Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán?

¿Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán?

¿Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán tiene hijos?

¿Qué estudió Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán?

¿En qué trabajó Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán?

¿Quién es Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán?

Isaí Martínez Zepeda es identificado por las autoridades federales mexicanas como operador logístico del Cártel de Sinaloa y sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ha sido señalado por el Gabinete de Seguridad como encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Se sabe que Isai Martínez Zepeda fue capturado por primera vez en junio de 2008 en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente recapturado en Nogales, Sonora este 2026, debido a que cuenta con una orden de extradición vigente hacia los Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Asimismo, se sabe que Isai Martínez Zepeda es hermano de Enoc Martínez Zepeda, conocido como El Chinacate, quien también ha sido señalado como miembro de la misma estructura criminal.

Capturan a Isai Martínez Zepeda, sobrino de El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa (@OHarfuch / X )

¿Qué edad tiene Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán?

Las autoridades informaron en 2008 que Isai Martínez Zepeda tenía 25 años al momento de su captura en Sinaloa, con base en esa información, actualmente tendría alrededor de 42 o 43 años de edad, por lo que habría nacido alrededor de 1983,

¿Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán tiene esposa?

No hay información pública sobre si tiene esposa o pareja sentimental actual de Isai Martínez Zepeda, sobrino de El Chapo Guzmán.

¿Qué signo zodiacal es Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán?

No se conoce públicamente su fecha exacta de nacimiento, por lo que no es posible confirmar cuál es su signo zodiacal.

Capturan a Isai Martínez Zepeda, sobrino de El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa (SSPFEDERAL/CUARTOSCURO.COM / Cuartoscuro)

¿Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán tiene hijos?

No hay registros públicos ni declaraciones de las dependencias de seguridad que confirmen o desmientan sobre si Isai Martínez Zepeda tiene hijos.

Sus vínculos familiares documentados en los expedientes de seguridad se limitan a su relación de parentesco con Joaquín Guzmán Loera y su hermano Enoc.

¿Qué estudió Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán?

No hay información pública verificable sobre estudios académicos, carrera universitaria o formación profesional de Isai Martínez Zepeda.

Los reportes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional se limitan a su presunta actividad criminal con el Cártel de Sinaloa.

¿En qué trabajó Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán?

Fuera de las actividades delictivas e ilegales que le imputan las autoridades federales, específicamente como operador logístico en la manufactura y trasiego de sustancias hacia el extranjero dentro del Cártel de Sinaloa, no se tiene registro de que Isai Martínez Zepeda, sobrino de ‘El Chapo’ Guzmán haya ejercido algún oficio, profesión u ocupación legal o formal.

Según autoridades federales mexicanas en 2008, participaba en actividades del Cártel de Sinaloa, incluyendo presunto acopio o portación de armas; fue detenido por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y contaba con antecedentes penales.

También en esa fecha, Isai Martínez Zepeda fue trasladado al penal de El Altiplano y recibió sentencias relacionadas con delitos federales.