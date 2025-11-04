Carin León -de 36 años de edad- envió un conmovedor mensaje tras la explosión en Waldo’s de Hermosillo.

El cantante es originario de Hermosillo, Sonora por lo que mostró su empatía con las víctimas de la tragedia de la explosión de una tienda, la cual ocurrió el sábado 1 de noviembre.

Carin León comparte mensaje en Instagram tras la explosión en Waldo’s de Hermosillo

Una tienda Waldo’s ubicada en el centro de Sonora registró una explosión que dejó 23 muertos, por lo que Carin León mostró su solidaridad.

El cantante compartió una historia en Instagram con el mensaje: “Lejos de mi tierra, pero con mi corazón en Hermosillo. Que la fuerza y la fe abracen a las familias que hoy sufren por este lamentable suceso”.

Carín León comparte mensaje tras la explosión en Waldo's de Hermosillo (Instagram/@carinleonoficial)

Carin León lamentó que la explosión haya lastimado a varias familias y reveló que, aunque no se encontraba en Hermosillo, su corazón acompañaba a las víctimas.

“Mis más sinceras condolencias”, escribió el cantante en Instagram el pasado 2 de noviembre.

Según informes del gobernador, Alfonso Durazo, la mayoría de las víctimas eran empleados del turno vespertino .

Mientras que la Fiscalía menciona que la mayoría de las muertes fueron causa por inhalación de gases tóxicos.

Tienda Wlado's en Hermosillo, Sonora (ARTURO CASTRO/CUARTOSCURO.COM / Arturo Castro)

Esto se sabe de la explosión de Waldo’s en Hermosillo

La cifra de muertes por la explosión de Waldo’s permanece en 23 y la cifra de lesionados bajó de 12 a 10.

La Fiscalía General del Estados de Sonora no tiene indicios de que la explosión haya sido provocada, pero se sigue investigando cualquier hipótesis.

Una de las víctimas del incendio tiene 81 años y presentó quemaduras internas y externas en el 90% del cuerpo.

El hombre identificado como Marco Segundo trabajaba empaquetando los productos cuando se registró el siniestro.

Hasta el momento, las autoridades determinaron que la explosión podría estar relacionada con un transformador operado por Waldo’s.