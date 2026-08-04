Jorge Álvarez Máynez aseguró que Luis Donaldo Colosio es la opción de Movimiento Ciudadano para Sonora rumbo a las elecciones 2027.

En entrevista para Azucena Uresti, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano resaltó que Luis Donaldo Colosio Riojas es “lo que le conviene a Sonora”.

“No se trata de lo que me guste a mí…sería lo que le conviene a Sonora pero no sé cuál va a ser la definición final de Luis Donaldo" Jorge Álvarez Máynez

Asimismo, resaltó que no se van a adelantar a los tiempos electorales y compartió que el senador tiene la opción legal de competir tanto por Sonora como por Nuevo León.

Luis Donaldo Colosio es “lo que le conviene a Sonora”, asegura Álvarez Máynez

De acuerdo con Jorge Álvarez Máynez, Luis Donaldo Colosio es “lo que le conviene a Sonora” rumbo a las elecciones 2027.

Sin embargo, resaltó que respeta la posición del senador de Movimiento Ciudadano de respeto a la legalidad, la moral y ética en la política para no adelantarse en los procesos electorales.

Asimismo, Jorge Álvarez Máynez señaló que, aunque Luis Donaldo Colosio no se va a adelantar a los tiempos establecidos por al ley, estará trabajando “en sus legítimas aspiraciones”.

“Él es de Sonora y ha hecho su vida pública en Nuevo León porque ahí estudió…Sería lo que le conviene a Sonora pero no sé cuál va a ser la definición final de Luis Donaldo pero creo que tiene legalmente esa posibilidad” Jorge Álvarez Máynez

Por otra parte, señaló que “la mejor carta que tú tienes es ser un buen senador”, hecho en el que trabaja Colosio Riojas.

Asimismo, reiteró que Luis Donaldo Colosio Riojas “le tiene un profundo cariño” a Sonora e incluso su entorno y amigos personales son originarios de dicha entidad.

Movimiento Ciudadano no tiene indefinición; Álvarez Máynez señala la fecha para revelar a sus aspirantes

Por otra parte, Jorge Álvarez Máynez resaltó que Movimiento Ciudadano no tiene ninguna indefinición en el marco de las elecciones 2027; sin embargo, aún no revelará cuáles serán sus candidatos.

“No hay indefinición pero también hay una decisión clave absolutamente profunda de Movimiento Ciudadano de respetar la ley” Jorge Álvarez Máynez

Álvarez Máynez reveló que será hasta el último trimestre de 2026 cuando den a conocer a sus aspirantes “con absoluta transparencia”.