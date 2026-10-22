El exalcalde de Bogotá, Colombia, Enrique Peñalosa, reconoció las acciones impulsadas en Hermosillo para mejorar los espacios públicos, promover la movilidad sustentable y elevar la calidad de vida de sus habitantes, entre ellas el HBus, el Parque Madero, el Sello H y los programas piloto Viaja Segura y Hbici.

Durante su participación en la quinta edición del Foro Mundial de Energía Solar 2026, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, dio la bienvenida al exmandatario colombiano, quien compartió su experiencia en transformación urbana y dialogó sobre alternativas para construir ciudades más sostenibles.

El encuentro fue organizado por el Ayuntamiento, a través de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC), dirigida por Carla Neudert Córdova.

Enrique Peñalosa reconoce el Parque Madero y los espacios públicos de Hermosillo

Durante la conversación, Enrique Peñalosa destacó la importancia de contar con espacios públicos accesibles, banquetas amplias y parques que permitan la convivencia entre personas de distintos sectores sociales, sin importar su condición económica.

El exalcalde de Bogotá mencionó el trabajo realizado en el Parque Madero, que visitó un día antes del encuentro, como un ejemplo de los espacios que contribuyen a mejorar la vida urbana.

Peñalosa también reconoció las iniciativas de movilidad promovidas por el Gobierno Municipal, entre ellas el HBus, las ciclovías, el programa piloto de bicicletas eléctricas compartidas y los proyectos de electromovilidad.

Como referencia de las alternativas de transporte, compartió la experiencia de Bogotá, donde las ciclorutas registran alrededor de 850 mil viajes diarios en bicicleta, mientras que el sistema de transporte masivo TransMilenio moviliza aproximadamente 2.1 millones de pasajeros al día.

El exmandatario colombiano también destacó la importancia de aprovechar las condiciones climáticas de Hermosillo para impulsar proyectos relacionados con la energía solar y avanzar hacia una visión en la que el calor y la luz se consideren oportunidades para el desarrollo de la ciudad.

Antonio Astiazarán impulsa una ciudad más sustentable con el Foro Mundial de Energía Solar

Por su parte, Antonio Astiazarán entregó un reconocimiento a Enrique Peñalosa por su participación en el encuentro y destacó las coincidencias sobre las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de quienes habitan la capital sonorense.

El alcalde señaló que la colaboración entre el Gobierno Municipal, las universidades y el sector empresarial es fundamental para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de Hermosillo.

Yo estoy seguro que las ideas que usted nos compartió esta mañana serán muy bien aprovechadas por toda la comunidad universitaria aquí presente, por el sector empresarial y por el Gobierno Municipal. Siempre hemos creído que no podemos tener una sociedad en donde caminen por separado gobierno, universidades, empresas. Creemos que podemos lograr esa integración y así lo hemos venido haciendo. Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo.

Entre los puntos de coincidencia se planteó la importancia de planear ciudades más compactas, reducir las distancias, mejorar los espacios públicos y ampliar las alternativas de transporte para disminuir la dependencia del automóvil.

Asimismo, se destacó la necesidad de sumar esfuerzos entre los gobiernos y el sector privado para impulsar vivienda social adecuada a las condiciones climáticas de la región, como parte de iniciativas vinculadas con el Sello H.

A través del Foro Mundial de Energía Solar, el Gobierno Municipal busca promover el intercambio de experiencias y conocimientos para avanzar hacia una ciudad más sustentable, mediante acciones de movilidad, eficiencia energética y recuperación de espacios públicos que contribuyan al bienestar de sus habitantes.