Una influencer venezolana identificada como María Fernanda Patti Márquez fue detenida en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX, luego de que autoridades encontraran en su poder un millón 154 mil pesos y 8 mil 700 dólares en efectivo, cuya procedencia no pudo acreditar, de acuerdo con reportes periodísticos.

La detención de la influencer venezolana ocurrió en la zona de Las Lomas, CDMX donde los oficiales aseguraron el dinero y el vehículo en el que se trasladaba la joven en donde según la información difundida, la mujer habría mostrado su perfil de Instagram a los policías durante la intervención.

Investigan origen del dinero asegurado a María Fernanda Patti Márquez, influencer venezolana

Tras su detención de María Fernanda Patti Márquez, influencer venezolana, fue trasladada ante el Ministerio Público (MP), instancia que deberá determinar su situación jurídica y esclarecer el origen de los recursos asegurados.

De acuerdo con los reportes en redes sociales por el periodista Antonio Nieto de ‘Siete Letras’, las autoridades también indagan los presuntos viajes frecuentes entre la CDMX y Venezuela de Patti Márquez como parte de las investigaciones para reconstruir sus movimientos y determinar la procedencia del efectivo.

María Fernanda Patti Márquez, influencer venezolana, fue detenida en CDMX (@maria_fernanda_patti / Instagram )

La posesión de grandes cantidades de dinero no constituye por sí sola un delito; sin embargo, cuando existen indicios de que los recursos podrían tener un origen ilícito, las autoridades pueden investigar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocidas como lavado de dinero.

Asimismo, reportes periodísticos señalan que las indagatorias buscan establecer si María Fernanda Patti Márquez quien se identificó como influencer, tiene algún vínculo con organizaciones criminales que operan en la capital, entre ellas la Unión Tepito.

Hasta el momento, estas posibles conexiones deben considerarse líneas de investigación y no hechos acreditados. Será el Ministerio Público el encargado de reunir las pruebas correspondientes y determinar si existen elementos para ejercer acción penal contra María Fernanda Patti Márquez.