El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, destacó el liderazgo de Hermosillo, en materia de desarrollo sustentable e innovación, particularmente por la incorporación de patrullas eléctricas, durante su participación en el Foro Mundial de Energía Solar 2026, impulsado por el presidente municipal, Antonio Astiazarán.

Durante el encuentro, realizado el 21 de octubre, el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau compartió experiencias y perspectivas sobre políticas públicas, energías limpias y transición energética, además de dialogar sobre el papel de los gobiernos locales para impulsar soluciones frente al cambio climático.

El conversatorio reunió a más de mil 500 asistentes en su primera conferencia, quienes siguieron el intercambio sobre los retos ambientales y las acciones emprendidas en Hermosillo para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.

Justin Trudeau reconoce uso de patrullas eléctricas en Hermosillo

Al iniciar su participación, el ex primer ministro canadiense expresó su reconocimiento a las medidas de innovación implementadas en la capital sonorense, en particular el uso de vehículos eléctricos en las labores de seguridad pública y el impulso a las energías renovables.

Gracias por incluirme y tengo muchas ganas de tener esta conversación pero primero quiero decir lo impresionado que estoy con lo que Hermosillo ha hecho en términos de liderazgo en carros eléctricos, incluidas las patrullas. El mundo está cambiando de muchas maneras y estar a la vanguardia, la innovación en torno a las energías renovables particularmente la solar es algo que no solo es lo correcto sino que es profundamente inteligente. Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá

Justin Trudeau y Antonio Astiazarán en el Foro Mundial de Energía Solar 2026 (cortesía)

En el diálogo con el presidente municipal, Antonio Astiazarán, el ex primer ministro Justin Trudeau abordó desafíos como el calentamiento global, la escasez de agua y la contaminación. También destacó la importancia de sumar esfuerzos entre sociedad y gobierno para reducir la huella ambiental.

El presidente municipal, acompañado por su esposa, Patricia Ruibal Zaragoza, presidenta del DIF Hermosillo; su hijo, Antonio Astiazarán, y Carla Neudert Córdova, directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC), dio la bienvenida al invitado.

El presidente municipal, Antonio Astiazarán también planteó preguntas sobre cómo hacer más accesibles los paneles solares y las tecnologías eficientes para las familias, así como sobre las medidas que pueden impulsar los gobiernos municipales para reducir emisiones y promover la movilidad sostenible.

Para nosotros es un gusto que hoy nos acompañe a nuestra ciudad quien fuera por casi 10 años primer ministro de Canadá y además durante su gestión fue ejemplo de políticas públicas y programas que buscan precisamente impulsar el cambio climático. Antonio Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo

Justin Trudeau y Antonio Astiazarán en el Foro Mundial de Energía Solar 2026 (cortesía)

Justin Trudeau destaca cambio climático, inclusión y economía circular

Durante la conversación, el ex primer ministro Justin Trudeau recordó que, al conformar su gabinete en 2015, incorporó por primera vez la paridad de género en la historia de Canadá, además de integrar perfiles diversos, entre ellos personas inmigrantes, jóvenes y adultos mayores.

Explicó que la inclusión debe responder a una necesidad práctica, al permitir reunir distintas perspectivas para construir soluciones más resilientes y efectivas en beneficio de la población.

En materia de transición energética y cambio climático, señaló que es necesario actuar desde ahora para proteger a las próximas generaciones. También sostuvo que los gobiernos que implementen medidas oportunas pueden obtener ventajas económicas y fortalecer su posición competitiva.

Sobre las políticas públicas ambientales, el ex primer ministro canadiense indicó que el combate al cambio climático requiere coordinación entre los niveles municipal, regional y federal, así como objetivos compartidos que trasciendan los debates políticos de corto plazo.

El ex primer ministro Justin Trudeau también compartió la experiencia de Canadá con un mecanismo de fijación de precios al carbono cuyos ingresos se devolvían a la ciudadanía. Según explicó, alrededor del 80 por ciento de las personas con ingresos bajos y medios recibían más dinero del que pagaban mediante ese esquema, que buscaba reducir las emisiones contaminantes.

En cuanto a la economía circular, planteó la importancia de impulsar modelos de producción y consumo sostenibles sin imponer cargas excesivas a los pequeños negocios y consumidores. Añadió que el desarrollo económico y la protección ambiental deben avanzar de manera conjunta, debido a las consecuencias económicas que también pueden generar daños al medio ambiente.

Durante el encuentro, el ex primer ministro Justin Trudeau felicitó al presidente municipal, Antonio Astiazarán por convertirse en el primer presidente municipal reelegido en la historia de Hermosillo.

La participación del ex primer ministro formó parte de la quinta edición del Foro Mundial de Energía Solar, que convocó a representantes de distintos sectores para intercambiar propuestas frente a los desafíos energéticos y climáticos.

Justin Trudeau y Antonio Astiazarán en el Foro Mundial de Energía Solar 2026 (cortesía)

Al inicio del foro también estuvieron presentes Drew Hoster, cónsul de Estados Unidos en Hermosillo; Francisco Javier Chahuán, embajador de Chile en México; representantes de la delegación de Ciudades Hermanas Phoenix-Hermosillo, y Caballeros del Sol, procedentes de Tucson, Arizona.

EL ex primer ministro Justin Trudeau concluyó con un llamado a fortalecer la participación ciudadana en los procesos democráticos y en la búsqueda de soluciones a los problemas colectivos.