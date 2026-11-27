Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que no teme por su seguridad luego de registrarse con Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Sonora, pese al panorama de violencia que se vive en la entidad.

En entrevista con López-Dóriga, Colosio Riojas recordó que ha vivido la inseguridad en su propia historia familiar, pero afirmó que esto no será un impedimento para asumir sus responsabilidades políticas.

No se puede vivir con miedo y no podemos permitir que el miedo paralice nuestras responsabilidades. Luis Donaldo Colosio Riojas, precandidaro de MC por Sonora

Colosio Riojas reconoce riesgos de inseguridad, pero descarta temor por su candidatura en Sonora

Este jueves 26 de noviembre, Luis Donaldo Colosio Riojas recibió su constancia de registro como precandidato de MC a la gubernatura del estado de Sonora, rumbo a las elecciones de 2027.

Colosio Riojas niega temer por su seguridad tras registrarse con MC por Sonora (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Al ser cuestionado sobre si teme por su seguridad, dada su historia familiar, Luis Donaldo Colosio Riojas respondió que no, aunque acentuó que realizará las cosas con cautela y precaución.

Hay que tener cautela, obviamente hay que hacer las cosas con precaución, pero no se puede vivir con miedo. Luis Donaldo Colosio Riojas, precandidaro de MC por Sonora

Colosio Riojas señaló que no permitirá que el temor paralice su compromiso con las familias sonorenses, pues decidió regresar a su estado para trabajar directamente con la ciudadanía y enfrentar los problemas que afectan a sus habitantes.

Asimismo, el ahora precandidato de MC por Sonora sostuvo que conoce las dificultades de seguridad del estado y que está consciente de que tendrá que vivir, enfrentar y padecer estos problemas.

Yo tomé la decisión de no solamente de entrar al servicio público sino de regresar a casa, al estado de Sonora. Lo estoy haciendo plenamente consciente de las dificultades que tenemos en el estado, incluido el tema de seguridad. Es algo que yo voy a tener que vivir, enfrentar y padecer como cualquier otro sonorense lo vive y lo padece. Luis Donaldo Colosio Riojas, precandidaro de MC por Sonora

Durante la entrevista, Colosio Riojas recordó el asesinato de su padre como una de las experiencias más difíciles de su vida. No obstante, el respaldo de su familia, sus amistades y su fe fueron fundamentales para salir adelante.

Luis Donaldo Colosio Riojas explicó que esa experiencia también influye en su decisión de participar en la vida pública, pues busca contribuir a que otras familias puedan construir su futuro sin sufrir situaciones de violencia.

Luis Donaldo Colosio Riojas asegura que va a ganar Sonora en 2027

Tras recibir su constancia como precandidato de MC, Colosio Riojas afirmó que buscará recorrer los 72 municipios de Sonora y no concentrar sus actividades únicamente en las localidades con mayor peso electoral.

También respondió a las críticas del gobernador Alfonso Durazo sobre su candidatura y rechazó que su participación en las elecciones de 2027 tenga como objetivo dividir el voto opositor.

“Yo no vengo a disputar el segundo lugar a nadie ni a dividirle el voto a nadie, yo vengo a ganar. Luis Donaldo Colosio Riojas, precandidaro de MC por Sonora

Colosio Riojas detalló que su intención es trabajar de la mano con la población sonorense y construir un proyecto político enfocado en las necesidades de las familias del estado.