Olga Martínez Valdéz, hermana de Javier Alejandro Martínez Valdéz, confirmó el hallazgo del cuerpo del hombre desaparecido que fue noticia por ser hijo de El Rey del Cabrito, nombre del también famoso restaurante en Monterrey, Nuevo León.

“Hoy queremos agradecer a la Fiscalía de Nuevo León en coordinación con la Fiscalía de Coahuila por su trabajo y esfuerzo, por su compromiso para encontrar los restos mortales de nuestro hermano Javier Alejandro Martínez Valdéz desaparecido en 2015 y llegar a tener un cierre a la incansable búsqueda” Olga Martínez Valdez

Luego de 11 años se dio el hallazgo en una fosa común en Coahuila y con ello la familia dio por cerrada su búsqueda.

La hermana del fallecido dijo que las autoridades de las Fiscalías de Nuevo León y Coahuila los están ayudando en este proceso doloroso.

No obstante, Olga Martínez Valdéz dijo que a la par de dolor sienten un poco de paz y su memoria seguirá viva en sus corazones.

Encuentran restos del hijo de El Rey del Cabrito; envían mensaje a familias de desaparecidos

Olga Martínez Valdéz también mandó un mensaje a las familias que están buscando a sus familiares y les pidió que no pierdan la fe y la esperanza porque aunque este tipo de noticias los dejan impactados, a la vez les dan paz en el corazón.

De la misma manera agradeció a todos los ciudadanos que los acompañaron en la búsqueda de su hermano, quienes los acompañaron con oraciones y con compartir la historia de Javier Alejandro Martínez Valdéz e hicieron que no se olvidara su nombre.

Recordó que ahora su hermano ya podrá estar cerca su madre fallecida y podrán tenerlo en una tumba cercana e identificable.

Hijo de El Rey del Cabrito murió en accidente vial y no llevaba identificaciones

Javier Alejandro Martínez Valdéz viajaba en 2015 en su motocicleta de Saltillo, Coahuila a Monterrey, Nuevo León, pero tuvo un accidente vial en el que murió.

Debido a que no portaba documentos personales ni papelería de la motocicleta no pudo ser identificado.

En febrero de este año 2026 se comparó el perfil genético gracias a los avances científicos y se comprobó que los restos pertenecían a Javier Alejandro Martínez Valdéz.