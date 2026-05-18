Los insultos racistas y homofóbicos dentro de los estadios no solo generan violencia y discriminación, también podrían influir en el desempeño deportivo de los equipos. Así lo señala un análisis realizado por RacismoMX, el cual encontró que el 66% de los clubes o selecciones cuyos aficionados incurrieron en expresiones de odio, terminaron empatando o perdiendo sus partidos de fútbol.

El estudio revisó 100 encuentros disputados entre el 2005 y el 2025 en distintas ligas y competencias internacionales, tomando en cuenta incidentes documentados en medios, redes sociales, declaraciones de futbolistas y reportes especializados.

MaldiciónRacista: el impacto de los discursos de odio en el fútbol mundial

A partir de estos datos surgió el concepto denominado “#MaldiciónRacista”, con el que se busca abrir el debate sobre cómo el ambiente hostil en las tribunas puede impactar no solo a los jugadores agredidos, sino también al funcionamiento colectivo de los equipos.

De acuerdo con el análisis, las expresiones discriminatorias suelen repetirse en partidos clave y coincidir con resultados negativos para las aficiones involucradas.

Entre las cifras más relevantes destaca que solo el 28% de los casos documentados derivó en algún tipo de sanción disciplinaria y apenas el 23% terminó en multas económicas. En contraste, el 46% de los incidentes no recibió ninguna consecuencia oficial.

Además, el reporte señala que en el 94% de los casos no existieron mecanismos de reparación para las personas afectadas por agresiones discriminatorias, reflejando una falta de protocolos efectivos dentro del fútbol internacional.

Entre los casos recientes que se mencionan aparece el encuentro entre Selección de España y Selección de Egipto, donde parte de la afición española lanzó comentarios ofensivos contra Lamine Yamal antes de que el partido terminara en empate.

Otro ejemplo fue el duelo entre Benfica y Real Madrid, en el que Vinicius Jr. recibió insultos racistas antes de marcar gol y contribuir al triunfo del equipo español.

El director de RacismoMX, José Antonio Aguilar, señaló que el fútbol refleja problemáticas sociales profundas y advirtió que normalizar el discurso de odio también termina afectando el entorno deportivo y social.

“Lo que se grita y ocurre en las gradas es algo a lo que hay que poner atención. El fútbol refleja dinámicas sociales profundas y, cuando el odio se normaliza, termina afectando no solo a las personas, sino al propio juego” José Antonio Aguilar, director de RacismoMX

El reporte también exhibe la falta de sanciones contundentes: en casi la mitad de los casos documentados no hubo consecuencias para aficionados o clubes involucrados.

Con la llegada de la Copa Mundial FIFA 2026, donde México será anfitrión, organizaciones civiles consideran que existe una oportunidad importante para impulsar una cultura futbolistíca más incluyente y libre de discriminación.

Para consultar el estudio completo, RacismoMX habilitó información sobre los hallazgos de la #MaldiciónRacista, a través de https://racismo.mx/maldición-racista.