Celida López Cárdenas formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación en Sonora, dentro del proceso interno de Morena rumbo a 2027.

Durante el acto realizado en la Ciudad de México, Celida López Cárdenas destacó la importancia de fortalecer la unidad del movimiento y dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en Sonora.

Celida López apuesta por la unidad de Morena en Sonora

Al momento de su registro, Celida López fue recibida por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández Mora, ante quien reiteró que participará en el proceso interno con disciplina, respeto a las reglas partidistas y compromiso con la militancia.

Celida López afirmó que la unidad del movimiento es fundamental para consolidar los avances alcanzados en Sonora y ampliar los beneficios de los programas y proyectos impulsados por la transformación.

Confiamos en Ariadna Montiel y en Citlali Hernández; son dos mujeres ejemplo de nuestro movimiento, estamos en manos de dos mujeres íntegras. Celida López Cárdenas

Celida López Cárdenas formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Sonora. (cortesía)

Celida López resalta su trayectoria en el servicio público

Celida López Cárdenas recordó que ha desempeñado distintas responsabilidades dentro de la administración estatal, entre ellas secretaría de Turismo, jefa de la Oficina del Ejecutivo y secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.

Además, Celida López Cárdenas destacó que su incorporación a Morena ocurrió por invitación del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dentro de un proyecto político al que aseguró mantenerse comprometida.

Reconoce el trabajo de Alfonso Durazo Montaño

Durante su mensaje, Celida López Cárdenas reconoció el liderazgo de el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a quien atribuyó importantes avances en materia de inversión, infraestructura y desarrollo social.

Reconozco el trabajo de nuestro gobernador Alfonso Durazo; me ha dado la oportunidad de crecer durante cinco años en su gabinete. Celida López Cárdenas

Celida López Cárdenas destacó que su intención es contribuir a la continuidad de los proyectos que fortalezcan el bienestar de las familias sonorenses y ampliar la cobertura de acciones orientadas al desarrollo de la entidad.

Además, como parte de esta nueva etapa, Celida López Cárdenas anunció que recorrerá diferentes municipios de Sonora para escuchar a militantes, simpatizantes y ciudadanos, con el objetivo de construir propuestas cercanas a las necesidades de la población.

Durante su registro, Celida López Cárdenas estuvo acompañada por el fundador de Morena en Sonora y ex alcalde de Hermosillo, Fermín González Gaxiola; la presidenta del módulo de riego del Fuerte Mayo, Mónica Gutiérrez; el presidente de la Federación de Pescadores Ribereños de Sonora, Trinidad Sánchez; así como diversos representantes sociales y políticos.

Con este registro, Celida López Cárdenas inicia formalmente una nueva etapa dentro del proceso interno de Morena Sonora, con el objetivo de fortalecer la organización territorial y la continuidad de la Cuarta Transformación rumbo a 2027.