Juan Pérez Moral, mejor conocido como “El Mantecas”, alcalde de Morena en San Juan Tianguismanalco, Puebla, fue detenido por autoridades estatales.

De acuerdo con las autoridades, Juan Pérez Moral fue detenido tras ser señalado por presunta comisión de abuso sexual y violación.

Su captura se llevó en cumplimiento de una orden de aprehensión, por lo que “El Mantecas” permanece en custodia de la Fiscalía de Puebla mientras se define su situación judicial.

¿Quién es Juan Pérez Moral, “El Mantecas”? Alcalde de San Juan Tianguismanalco, Puebla

Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, es el actual presidente municipal de San Juan Tianguismanalco tras haber ganado las elecciones locales en 2024.

Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, alcalde de San Juan Tianguismanalco, Puebla (Juan Pérez Moral / FB)

¿Qué edad tiene Juan Pérez Moral, “El Mantecas”?

Con información de su registro electoral, Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, tiene aproximadamente 60 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Pérez Moral, “El Mantecas”?

Juan Pérez Moral mantiene su vida personal privada, por lo que se desconoce si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Juan Pérez Moral, “El Mantecas”?

No se cuenta con la fecha exacta de nacimiento de Juan Pérez Moral, por lo que no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, alcalde de San Juan Tianguismanalco, Puebla (Juan Pérez Moral / FB)

¿Tiene hijos Juan Pérez Moral, “El Mantecas”?

Información derivada de su detención señala que Juan Pérez Moral sí tiene hijos menores de edad.

¿Qué estudió Juan Pérez Moral, “El Mantecas”?

De acuerdo con autoridades electorales, Juan Pérez Moral cuenta con la secundaria como máximo nivel de estudios alcanzado.

¿En qué ha trabajado Juan Pérez Moral, “El Mantecas”?

Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, ha desarrollado toda su carrera política en San Juan Tianguismanalco, en Puebla:

Primer periodo como alcalde (2018-2021): Gobernó el municipio por primera vez tras ganar las elecciones locales.

Segundo periodo (2024-2027): Regresó a la escena política en las elecciones de 2024 compitiendo por la coalición oficialista integrada por Morena y el PT. Durante dicho proceso electoral, se le identificó abiertamente en las encuestas y boletas con su apodo “El Mantecas”.