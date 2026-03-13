La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dio a conocer los delitos que se le imputan a los detenidos en operativo de Cajeme: habrían asesinado a tres personas.

El jueves 12 de marzo, en el fraccionamiento San Juan Capistrano, Sonora, se escuchó una balacera que alertó a la ciudadanía cercana a la Laguna Náinari, aunque no hubo víctimas.

Detenidos en operativo de Cajeme señalados de homicidios: Fiscalía de Sonora

El fiscal de Sonora, Gustavo Salas, habló sobre la captura de al menos cuatro personas en Cajeme, responsables de tres ejecuciones en Ciudad Obregón, acorde con los datos duros.

Tal como agregó la Fiscalía de Sonora, los resultados de las primeras investigaciones relacionan las armas decomisadas con los asesinatos de tres personas.

🚨#SONORA LO QUE ADELANTAMOS AYER: confirma Gustavo Salas, titular de la @fgjesonora 4 detenidos ayer en hecho que se registró en #Cajame. Los delincuentes, menciona, están relacionados con la ejecución de 3 personas que quedaron al interior de un vehículo, hace 4 días 👇🏻 pic.twitter.com/SZXg0qKYbA — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 13, 2026

Asimismo, durante el operativo en Cajeme lograron asegurar una cifra importante de armas largas y una más colectiva, que siguen bajo análisis.

De momento, la Fiscalía de Sonora no quiso adelantar nada más por las investigaciones en curso, sin embargo, aseguró que se publicará el informe del operativo en Cajeme.

El domingo 8 de marzo, tres personas fueron asesinadas en un ataque armado en la colonia Urbi Villa Del Real, el cual se señaló como un enfrentamiento con otro grupo armado.

Fiscal de Sonora asegura que el estado es seguro y tranquilo, tras operativo en Cajeme

Tras el operativo, la Fiscalía de Sonora también brindó un mensaje a la ciudadanía tanto de Cajeme, Ciudad Obregón como el resto del estado; les aseguró que pueden estar tranquilos.

El fiscal Gustavo Salas afirmó que Sonora está trabajando tanto en seguridad como salud y educación, por lo que sigue siendo un estado extraordinario para realizar sus actividades.

Agregó que la Fiscalía de Sonora está comprometida con el bienestar de sus ciudadanos, quienes puede estar seguros.

De momento, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, no se ha pronunciado sobre el operativo realizado por el operativo en San Juan Capistrano.