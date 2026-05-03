El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció la conclusión de un nuevo albergue que brindará atención a familiares de pacientes foráneos y estudiantes universitarios en situación de vulnerabilidad.

Este espacio busca atender a personas que llegan a Hermosillo por motivos de salud o educación, ofreciendo alojamiento digno, seguro y funcional.

Sonora invierte 55 mdp en albergue con servicios integrales

La obra representa una inversión de 55 millones de pesos y responde a una necesidad histórica de contar con infraestructura que apoye a quienes requieren permanecer en la capital del estado.

El complejo, ubicado en una zona contigua al aeropuerto, contará con:

Hospedaje

Alimentación

Transporte gratuito

Además, dispondrá de rutas exclusivas para trasladar a estudiantes a instituciones como la Universidad de Sonora, la UTH y la UES, así como servicio de transporte para familiares hacia hospitales públicos.

El inmueble estará dividido en dos áreas: una destinada a estudiantes foráneos durante el semestre escolar y otra para familiares de pacientes en atención médica.

Alfonso Durazo anuncia albergue con hospedaje, alimentación y transporte en Hermosillo. (Cortesía)

Sonora construye albergue con servicios gratuitos para estudiantes y familias de pacientes

De acuerdo con autoridades de salud, el área para estudiantes contará con espacios completamente equipados, incluyendo:

Habitaciones y baños

Comedor

Área de estudio con wifi

Ludoteca y zonas de convivencia

El programa contempla que las inscripciones inicien en julio para el ciclo escolar 2026-2027, mientras que el ingreso de estudiantes está previsto para el 5 de agosto.

Asimismo, el complejo contará con instalaciones de primer nivel, incluyendo sistemas de seguridad avalados por Protección Civil, lo que garantiza condiciones adecuadas para sus usuarios.

Con este proyecto, el Gobierno de Sonora fortalece su estrategia de bienestar social, al ampliar el acceso a servicios básicos para sectores vulnerables y facilitar la continuidad educativa y atención médica.