El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció el Programa de Drenaje y Saneamiento en Nogales, con una inversión total de 763 millones de pesos, con el objetivo de garantizar el abasto hídrico mediante el tratamiento de aguas residuales y un mejor aprovechamiento del recurso.

La inversión es impulsada por el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo y contempla la rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento, así como obras estratégicas para fortalecer la infraestructura hidráulica en la región.

Alfonso Durazo impulsa saneamiento para aumentar capacidad de tratamiento en Nogales

El mandatario estatal explicó que el programa incluye la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Alisos, así como la ampliación de la planta Puerta de Anza, que pasará de 45 a 110 litros por segundo en su primera etapa.

También se contempla la ampliación de la PTAR Lomas de Anza, además de obras como la rehabilitación de colectores, reposición de equipos de bombeo, adecuaciones en interconexiones y la construcción de nuevos sistemas de tratamiento en zonas estratégicas.

Estas acciones permitirán incrementar en 36% la capacidad de tratamiento de aguas residuales, alcanzando hasta 710 litros por segundo, lo que ayudará a evitar descargas en arroyos y cumplir con acuerdos internacionales en materia ambiental.

Inversión fortalece desarrollo sustentable y cooperación binacional en Sonora

Durante un recorrido por las plantas tratadoras de Puerta de Anza y Los Alisos, así como el cárcamo de la Estación Estadio, Durazo subrayó que estas obras representan bienestar social, salud pública y desarrollo sustentable para las familias de Nogales.

El programa contará además con una aportación de 9.5 millones de dólares por parte del North American Development Bank, así como la participación de organismos como la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

En el evento también estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas el alcalde de Nogales y representantes del sector hídrico, quienes destacaron la importancia de este proyecto para garantizar el acceso al agua en la región fronteriza.