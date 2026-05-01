El gobernador Alfonso Durazo consolidó a San Carlos como destino de playa clave para visitantes nacionales y extranjeros, al inaugurar el desarrollo inmobiliario Costessa High Sea Living.

La apertura de este proyecto responde a la estrategia de impulsar el turismo mediante infraestructura, ampliando la oferta de hospedaje y generando mayor derrama económica en la región.

Alfonso Durazo impulsa inversión estratégica en San Carlos

Durante el corte de listón, Alfonso Durazo destacó que la promoción y atracción de inversiones han permitido posicionar a Guaymas como polo de desarrollo turístico en Sonora.

El proyecto, que contó con una inversión de mil 050 millones de pesos, busca incrementar el flujo de visitantes, fortalecer la economía local y ampliar las opciones de alojamiento en el destino.

El mandatario subrayó que este tipo de desarrollos aprovechan el potencial de San Carlos como plataforma para el relanzamiento económico del estado, respaldado por obras estratégicas como la modernización del Puerto de Guaymas, la carretera Guaymas-Chihuahua y la ampliación del aeropuerto.

Alfonso Durazo inaugura Costessa High Sea Living en San Carlos, Sonora. (cortesía)

Desarrollo inmobiliario detona turismo y empleo en Sonora

El complejo Costessa High Sea Living cuenta con 165 condominios, distribuidos en unidades de dos y tres recámaras, así como penthouses. Su construcción generó mil 250 empleos directos y 700 indirectos, y actualmente presenta un avance comercial del 95 por ciento.

Este desarrollo, impulsado por empresas sonorenses, contribuirá a la generación de más empleos y al fortalecimiento del sector turístico en la región.

Finalmente, Alfonso Durazo planteó la necesidad de impulsar un Plan de Desarrollo específico para San Carlos, que facilite la llegada de nuevas inversiones y consolide su crecimiento económico.

En el evento estuvieron presentes autoridades y representantes del sector empresarial, entre ellos Karla Córdova González, presidenta municipal de Guaymas, así como funcionarios estatales y socios del proyecto.