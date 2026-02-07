El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que los malecones de Huatabampito y Empalme presentan avances superiores al 70 por ciento, lo que refleja el progreso sostenido de proyectos estratégicos para el desarrollo turístico de la entidad.

Estas obras se integran a una política estatal enfocada en modernizar la infraestructura costera, crear espacios públicos seguros y funcionales, así como mejorar las condiciones para el esparcimiento y la convivencia social.

Además de atraer visitantes, los nuevos malecones buscan dinamizar la economía regional y fortalecer la identidad de las comunidades costeras de Sonora, consolidando al litoral como un motor de crecimiento y bienestar para la población.

Alfonso Durazo refuerza la estrategia turística con el malecón de Huatabampito

El malecón de Huatabampito, que en su primera etapa requirió una inversión de 100 millones de pesos, presenta un avance físico del 75% en su segunda etapa, con trabajos enfocados en mejorar la experiencia de los visitantes y brindar infraestructura digna a la población local.

Entre las acciones ya realizadas destacan:

Colocación de adoquín

Instalación de señalamientos

Terminación del pozo de absorción

Colocación de muebles sanitarios

Construcción del soporte para barra de ovalines

Actualmente, se encuentran pendientes trabajos como la colocación de azulejos, colado de banqueta exterior, pintura de módulos, construcción de bancas de concreto y labores de vegetación con arbustos, que permitirán dar identidad y funcionalidad al espacio.

Alfonso Durazo mantiene inversión en estrategia integral de desarrollo costero

De manera paralela, Alfonso Durazo impulsa la construcción del malecón y vialidad en Playa El Cochórit, en Empalme, obra que registra un avance físico del 71% y representa una inversión de 190 millones de pesos, consolidándose como un proyecto estratégico para la movilidad, el esparcimiento y el desarrollo económico de la región.

Entre los trabajos ejecutados se encuentran:

Colado de banquetas

Construcción de escalones

Riego de impregnación en la vialidad

Formación de capa base

Terracerías para banquetas, ciclovía y explanada

Suministro y colocación de palmeras

Pases para instalaciones futuras

Las siguientes etapas contemplan la colocación de adoquín en estacionamientos, bordillos de concreto, continuación de banquetas y ciclovía, instalación de luminarias, señalización horizontal y vertical, terminación del módulo de baños, construcción de bancas y rampas, además de la limpieza general del área.

Asimismo, como parte de la estrategia integral de desarrollo costero, el Gobierno de Sonora prepara el inicio de los trabajos para la construcción de un nuevo malecón en Guaymas, obra en la que se invertirán 60 millones de pesos.

Estas acciones buscan detonar el turismo, reactivar la economía local y reafirmar la vocación marítima e identidad de la región, refrendando el compromiso de Alfonso Durazo con obras de sentido social que posicionen a Sonora como referente turístico del noroeste del país.