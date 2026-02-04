El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la inauguración del Telebachillerato Comunitario de Nácori Chico, adscrito al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecyte), una obra que representó una inversión superior a 13 millones 840 mil pesos en beneficio del alumnado de la región.

La apertura de este plantel forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles en el ámbito educativo y del compromiso del Gobierno del Estado de acercar infraestructura escolar a las comunidades más alejadas, mediante espacios dignos, funcionales y adecuados para el aprendizaje.

Alfonso Durazo garantiza becas y más oportunidades educativas en Nácori Chico

Acompañado de Guillermo Amaya Córdova, presidente municipal de Nácori Chico; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; y Blanca Aurelia Valenzuela, directora general de Cecyte Sonora, el mandatario estatal destacó que con esta obra se salda una deuda histórica con la comunidad.

Alfonso Durazo recordó que el telebachillerato inició actividades en 2014 sin instalaciones propias, por lo que las y los estudiantes compartían espacios con la telesecundaria 169; sin embargo, ahora cuentan con un plantel que les permitirá continuar sus estudios sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

Para mí lo más importante es la educación. Por eso estamos inaugurando el día de hoy este de telebachillerato. Desde el día que me lo plantearon, me comprometí a apoyar su construcción. Porque yo puedo estarles hablando el día de hoy aquí como gobernador, siendo de un pueblo, así como Nácori Chico, por la educación. Alfonso Durazo

El gobernador anunció además que todas y todos los estudiantes del Telebachillerato Comunitario de Nácori Chico serán incorporados de manera especial al programa Becas Sonora de Oportunidades, el cual otorga un apoyo económico de dos mil pesos mensuales.

Alfonso Durazo entrega telebachillerato en Nácori Chico y garantiza becas (Cortesía)

Telebachillerato de Nácori Chico fortalece la educación en la sierra sonorense

El nuevo plantel cuenta con tres aulas, área administrativa, servicios sanitarios, plaza cívica y andadores, diseñados para el desarrollo académico y comunitario de las y los estudiantes.

Asimismo, dispone de barda perimetral, cerco de seguridad, subestación eléctrica, tejabán y cancha deportiva, lo que permite un uso integral del espacio educativo y mejores condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Al inaugurar estas instalaciones, Alfonso Durazo Montaño reiteró su compromiso de consolidar a la educación como la principal herramienta para igualar oportunidades sociales, impulsar el desarrollo regional y garantizar la permanencia de las y los jóvenes en la sierra sonorense.