Gracias a las estrategias del gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora continúa realizando acciones enfocadas en fortalecer el desarrollo económico a través de la tecnología, la atracción de inversiones extranjeras y la generación empleos.

Como parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles, el gobernador anunció la firma de un acuerdo para la creación del Centro de Investigación y Desarrollo en Semiconductores “Kutsari”, el cual operará en la Universidad de Sonora, con la participación de la rectora, Dena María Camarena Gómez, y el director general de InnovaBienestar de México, Edmundo Gutiérrez.

Plan Sonora fortalece la soberanía tecnológica del país

Con la firma del Centro Kutsari, Sonora impulsa la formación de jóvenes con alta preparación, fortalece la investigación científica y abre la puerta a empleos mejor pagados en la región, colocando al estado como un polo tecnológico.

“Será un epicentro para la innovación en nuestro estado. Un lugar donde las ideas se transformarán en soluciones y donde el talento sonorense encontrará las herramientas para posicionarnos en este sector a nivel global. Tengo la total confianza de que trabajando juntos el centro Kutsari traerá enormes beneficios, no solo para Sonora, sino para todo nuestro país” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

El mandatario recordó que en el 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que Sonora sería uno de los estados elegidos para impulsar la industria de la electromovilidad y fortalecer la soberanía tecnológica de México.

Centro Kutsari se consolida como eje principal para el crecimiento

De acuerdo con las autoridades estatales, la creación del Centro de Investigación y Desarrollo en Semiconductores “Kutsari” consolida la atracción de inversiones y la integración del estado en industrias estratégicas, tanto a nivel nacional como internacional, posicionándose como referente en el crecimiento económico y de innovación.

Durante la firma del acuerdo, Durazo mantuvo reuniones con representantes de la Asociación de Fabricantes Eléctricos y Electrónicos de Taiwán (TEEMA), donde se acordaron los proyectos prioritarios del Plan Sonora y se analizaron oportunidades de inversión en manufactura avanzada, semiconductores, baterías para vehículos electrónicos y el Corredor Comercial Binacional.

Asimismo, el gobernador destacó las ventajas de invertir en Sonora, como su infraestructura, logística, disponibilidad de energía limpia y capital humano capacitado.

Finalmente, Alfonso Durazo participó en un encuentro con empresarios y autoridades de México y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer el Corredor Comercial México-EUA, el cual es un proyecto clave para impulsar el comercio, la inversión y la conectividad.

Con estas estrategias, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de mantener políticas y acuerdos que beneficien de manera directa al estado y al país, atrayendo inversión extranjera, generación de empleos y tecnología avanzada.