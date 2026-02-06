El gobernador Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que Sonora contará con una inversión histórica de 940 millones de pesos para la conservación, rehabilitación y modernización de carreteras estatales.

Sonora refuerza su red carretera con inversión histórica

El gobernador señaló que la inversión permitirá fortalecer las cadenas productivas, al mismo tiempo que se mejora la conectividad, la seguridad y se detona el turismo en Sonora, con el objetivo de beneficiar directamente a los municipios del estado.

Sonora destina 940 millones de pesos a la modernización de su red carretera estatal (Cortesía)

Esta inversión contempla acciones de rehabilitación, conservación periódica y rutinaria, caminos vecinales y elaboración de proyectos ejecutivos. El mandatario destacó que los trabajos de conservación se realizarán en obras específicas de drenaje, puentes y tramos carreteros estratégicos, así como en los municipios de:

Hermosillo

Cajeme

San Luis Río Colorado

Caborca

Magdalena

Moctezuma

Navojoa

Mazatlán

Asimismo, señaló que Sonora será uno de los estados más beneficiados con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de modernizar la red federal, rehabilitar tramos prioritarios y fortalecer la conectividad del país.

Por otra parte, se realizarán trabajos de rehabilitación y conservación en los tramos del corredor México-Nogales, así como en las carreteras:

2 (Ímuris-Agua Prieta-Janos)

15 (Guaymas-Hermosillo)

16 (Hermosillo-Yécora)

17 (Moctezuma-Agua Prieta)

Con estas acciones, el gobierno de Sonora reafirma su compromiso de impulsar obras estratégicas para consolidar una infraestructura moderna, segura y eficiente para beneficiar a las y los sonorenses.