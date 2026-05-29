El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el programa de Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables, una estrategia social que contará con una inversión estatal superior a los 200 millones de pesos.

El programa beneficiará a 16 mil hogares sonorenses mediante la entrega directa de apoyos económicos a través de tarjetas bancarias electrónicas, con el objetivo de fortalecer el ingreso familiar y mejorar la calidad de vida de personas en situación vulnerable.

Programa de Alfonso Durazo entregará apoyos bimestrales a familias vulnerables

Durante el arranque del programa, Alfonso Durazo destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones prioritarias de su administración para apoyar a quienes enfrentan mayores necesidades económicas.

El esquema contempla la entrega de 2 mil 500 pesos bimestrales para familias de escasos recursos, recurso que será depositado directamente en las tarjetas entregadas a las y los beneficiarios.

Por su parte, el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, informó que en Hermosillo se distribuirán cerca de cuatro mil tarjetas, mientras que a nivel estatal el programa alcanzará a 16 mil familias.

Asimismo, señaló que la inversión total destinada al programa supera los 200 millones de pesos.

Gobierno de Sonora mantiene programas sociales y apoyos educativos

Además de este programa, el Gobierno de Sonora impulsa distintas acciones sociales enfocadas en educación, bienestar e infraestructura, entre ellas becas estudiantiles, entrega de uniformes escolares, desayunos gratuitos, subsidios a la tarifa eléctrica y programas de vivienda.

En el evento también estuvieron presentes Paloma Terán, secretaria de Comunicación Social; María Dolores del Río Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; Pablo García, subsecretario de Bienestar en Sonora; además de beneficiarias y beneficiarios del programa.