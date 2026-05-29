El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el programa de Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables, una estrategia social que contará con una inversión estatal superior a los 200 millones de pesos.

El programa beneficiará a 16 mil hogares sonorenses mediante la entrega directa de apoyos económicos a través de tarjetas bancarias electrónicas, con el objetivo de fortalecer el ingreso familiar y mejorar la calidad de vida de personas en situación vulnerable.

Programa de Alfonso Durazo entregará apoyos bimestrales a familias vulnerables

Durante el arranque del programa, Alfonso Durazo destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones prioritarias de su administración para apoyar a quienes enfrentan mayores necesidades económicas.

El esquema contempla la entrega de 2 mil 500 pesos bimestrales para familias de escasos recursos, recurso que será depositado directamente en las tarjetas entregadas a las y los beneficiarios.

Por su parte, el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, informó que en Hermosillo se distribuirán cerca de cuatro mil tarjetas, mientras que a nivel estatal el programa alcanzará a 16 mil familias.

Asimismo, señaló que la inversión total destinada al programa supera los 200 millones de pesos.

Gobierno de Sonora mantiene programas sociales y apoyos educativos

Además de este programa, el Gobierno de Sonora impulsa distintas acciones sociales enfocadas en educación, bienestar e infraestructura, entre ellas becas estudiantiles, entrega de uniformes escolares, desayunos gratuitos, subsidios a la tarifa eléctrica y programas de vivienda.

En el evento también estuvieron presentes Paloma Terán, secretaria de Comunicación Social; María Dolores del Río Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; Pablo García, subsecretario de Bienestar en Sonora; además de beneficiarias y beneficiarios del programa.

Alfonso Durazo fortalece economía de 16 mil familias en Sonora con apoyos del Bienestar.
Alfonso Durazo fortalece economía de 16 mil familias en Sonora con apoyos del Bienestar. (Cortesía)