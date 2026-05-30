Alfonso Durazo destacó la implementación en Sonora de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes “El ABC de las Emociones”, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada en la entidad por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y la Secretaría de Salud.

El mandatario estatal señaló que Sonora es una de las primeras entidades del país en poner en marcha este programa, el cual ya opera en planteles como la escuela “Lic. Alberto Flores Urbina” del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), en Ciudad Obregón.

Sonora fortalece la salud mental de jóvenes con estrategia pionera

Como parte de la implementación de “El ABC de las Emociones”, personal de la SEC y de la Secretaría de Salud Pública realiza jornadas y recorridos en los planteles educativos para supervisar el avance de la estrategia y promover el bienestar socioemocional mediante acciones de prevención temprana.

El programa contempla la distribución de guías dirigidas a estudiantes, madres y padres de familia, personas cuidadoras y docentes, además de actividades escolares relacionadas con la salud mental que se desarrollan al menos una hora por semana.

Asimismo, se llevan a cabo asambleas informativas y pláticas interactivas para abordar temas como el manejo de las emociones, la convivencia escolar, el uso responsable de las redes sociales y la importancia de cuidar la salud mental desde edades tempranas.

Como parte del fortalecimiento de esta estrategia, el Gobierno de México mantiene disponible la Línea de la Vida (800 911 2000) para brindar atención relacionada con la salud mental.

Además impulsa la capacitación de cerca de dos mil profesionales, entre psicólogas y psicólogos, quienes participan en acciones de acompañamiento y atención directa dentro de los planteles educativos.