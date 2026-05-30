Alfonso Durazo Montaño fortaleció las capacidades de seguridad en la entidad mediante la aprobación de cuatro proyectos estratégicos financiados por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficoseg), enfocados en tecnología, vigilancia y equipamiento para reforzar la prevención y atención del delito.
Como parte de estas acciones, se instalarán 26 nuevos arcos carreteros y 150 Puntos de Monitoreo Inteligente en municipios como Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado, ampliando la infraestructura tecnológica de seguridad ya existente en el estado.
Sonora refuerza vigilancia con nuevos sistemas de monitoreo y equipamiento
Alfonso Durazo destacó la colaboración con el sector empresarial, la cual ha permitido fortalecer la capacidad presupuestal destinada a atender las necesidades de las corporaciones de seguridad y mejorar sus tiempos de respuesta.
Cada Punto de Monitoreo Inteligente contará con cuatro cámaras conectadas al C5i Sonora, lo que permitirá fortalecer las labores de vigilancia, seguimiento y reacción ante situaciones de riesgo.
Además, el programa contempla el equipamiento de 92 unidades terrestres, entre vehículos tácticos blindados y unidades operativas, que serán destinadas a reforzar la presencia de las corporaciones en zonas prioritarias de la entidad.
Ficoseg impulsa inversión conjunta para fortalecer la seguridad en Sonora
El Ficoseg es resultado de la colaboración entre el Gobierno estatal y el sector empresarial, con el objetivo de ampliar las capacidades institucionales y fortalecer las estrategias de seguridad en beneficio de las familias sonorenses.
Este fideicomiso se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la seguridad y la competitividad en el estado. Su financiamiento proviene de empresas con más de 100 empleados, que aportan el 1 por ciento del Impuesto Sobre Nómina, lo que genera una recaudación cercana a mil millones de pesos anuales.
Con estos recursos, el Gobierno de Sonora busca fortalecer la infraestructura tecnológica, mejorar el equipamiento de las corporaciones y ampliar la capacidad de respuesta ante los desafíos en materia de seguridad pública.