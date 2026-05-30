Alfonso Durazo Montaño fortaleció las capacidades de seguridad en la entidad mediante la aprobación de cuatro proyectos estratégicos financiados por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficoseg), enfocados en tecnología, vigilancia y equipamiento para reforzar la prevención y atención del delito.

Como parte de estas acciones, se instalarán 26 nuevos arcos carreteros y 150 Puntos de Monitoreo Inteligente en municipios como Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado, ampliando la infraestructura tecnológica de seguridad ya existente en el estado.

Sonora refuerza vigilancia con nuevos sistemas de monitoreo y equipamiento

Alfonso Durazo destacó la colaboración con el sector empresarial, la cual ha permitido fortalecer la capacidad presupuestal destinada a atender las necesidades de las corporaciones de seguridad y mejorar sus tiempos de respuesta.

Cada Punto de Monitoreo Inteligente contará con cuatro cámaras conectadas al C5i Sonora, lo que permitirá fortalecer las labores de vigilancia, seguimiento y reacción ante situaciones de riesgo.

Además, el programa contempla el equipamiento de 92 unidades terrestres, entre vehículos tácticos blindados y unidades operativas, que serán destinadas a reforzar la presencia de las corporaciones en zonas prioritarias de la entidad.

Alfonso Durazo fortalece seguridad en Sonora con tecnología y Ficoseg (Cortesía)

Ficoseg impulsa inversión conjunta para fortalecer la seguridad en Sonora

El Ficoseg es resultado de la colaboración entre el Gobierno estatal y el sector empresarial, con el objetivo de ampliar las capacidades institucionales y fortalecer las estrategias de seguridad en beneficio de las familias sonorenses.

Este fideicomiso se ha consolidado como una herramienta clave para impulsar la seguridad y la competitividad en el estado. Su financiamiento proviene de empresas con más de 100 empleados, que aportan el 1 por ciento del Impuesto Sobre Nómina, lo que genera una recaudación cercana a mil millones de pesos anuales.

Con estos recursos, el Gobierno de Sonora busca fortalecer la infraestructura tecnológica, mejorar el equipamiento de las corporaciones y ampliar la capacidad de respuesta ante los desafíos en materia de seguridad pública.