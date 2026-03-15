El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la entrega de la primera etapa del proyecto “Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura” en San Luis Río Colorado, iniciativa enfocada en mejorar la seguridad, la movilidad urbana y la recuperación de espacios públicos.

Con esta obra, la ciudad sonorense se convierte en la primera del país en inaugurar este tipo de infraestructura, impulsada como parte de una estrategia de seguridad y bienestar promovida a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el evento también participó Tania Carro Toledo, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, así como el alcalde César Iván Sandoval Gámez.

“Senderos Seguros” busca mejorar seguridad y movilidad en San Luis Río Colorado

El proyecto fue desarrollado por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Durazo inaugura 40 kilómetros de Senderos Seguros para mejorar la seguridad (Cortesía)

La primera etapa contempló una inversión de 50 millones de pesos para intervenir casi 40 kilómetros de vialidades, con el objetivo de mejorar la iluminación y la imagen urbana, además de generar espacios más seguros para peatones.

Entre los trabajos realizados destacan la sustitución de luminarias de sodio por tecnología LED de 150 y 100 watts, lo que permite mayor visibilidad durante la noche. Además, se instalaron mil 93 bases para postes y un total de 2 mil 447 luminarias, así como conexiones con la Comisión Federal de Electricidad.

Durazo inaugura 40 kilómetros de Senderos Seguros para mejorar la seguridad (Cortesía)

El proyecto también incluyó intervenciones artísticas con 10 murales que abarcan cerca de mil 200 metros cuadrados, inspirados en la identidad y cultura de la región.

Las obras abarcan diversas vialidades importantes de la ciudad, entre ellas la avenida Nuevo León, la avenida Revolución, la avenida Libertad, la calle 47 y el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo que conecta la caseta del Puente Río Colorado con la carretera del Valle.

Durazo inaugura 40 kilómetros de Senderos Seguros para mejorar la seguridad (Cortesía)

El gobernador Alfonso Durazo señaló que la iluminación y recuperación de espacios públicos son herramientas fundamentales para fortalecer la seguridad comunitaria, ya que permiten reducir zonas de riesgo y mejorar las condiciones de movilidad para la población.

Asimismo, destacó que estas acciones impactan directamente en la tranquilidad de mujeres, niñas, niños y familias que diariamente transitan por estas vialidades.

Con la puesta en marcha de este proyecto, el gobierno estatal busca avanzar en la construcción de entornos urbanos más seguros, iluminados y accesibles, además de fomentar la convivencia social en espacios públicos recuperados.