El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció una inversión histórica para fortalecer la infraestructura vial del estado mediante el Programa de Mejoramiento Carretero, estrategia que busca impulsar la conectividad regional, facilitar el comercio y mejorar la seguridad en las carreteras.

Durante su conferencia semanal, realizada en Hermosillo, el mandatario explicó que para el 2026 se contempla una inversión de 10 mil 285 millones de pesos, recursos que provendrán de la inversión federal, estatal y privada.

Sonora impulsa una transformación histórica en su infraestructura carretera

De acuerdo con el gobernador, este plan forma parte de una estrategia conjunta con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y cuenta con el respaldo del Gobierno de México para modernizar las vías de comunicación y fortalecer la economía regional.

El mandatario explicó que entre 2021 y 2025 se destinaron más de 9 mil 300 millones de pesos para mejorar carreteras en distintos puntos del estado, lo que ha permitido modernizar tramos estratégicos y mejorar la movilidad en la entidad.

Sonora invertirá más de 10 mil millones en carreteras durante 2026 (cortesía)

Para el 2026, el programa contempla la ejecución de varias obras clave que buscan fortalecer la conectividad entre municipios y facilitar el transporte de mercancías.

Además, entre los proyectos más importantes destacan el libramiento de Navojoa, con una inversión aproximada de mil 500 millones de pesos, y el libramiento de Nogales, que contará con recursos cercanos a los 800 millones. También se incluye la construcción de la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, obra que ya inició con una inversión de alrededor de 500 millones de pesos.

Otros proyectos relevantes son la carretera Guaymas–Chihuahua, con una inversión de 4 mil millones de pesos, así como los tramos Ímuris–Cananea, Sonoyta–Puerto Peñasco y Sonoyta–San Luis Río Colorado, los cuales forman parte de la estrategia para fortalecer el transporte regional.

Además, se prevé la modernización del acceso a Puerto Lobos, con una inversión cercana a los 40 millones de pesos.

Sonora impulsa el comercio y la inversión

Alfonso Durazo explicó que el financiamiento para estas obras provendrá de diferentes fuentes:

7 mil millones de pesos de inversión federal

984 millones de recursos estatales

2 mil 300 millones de pesos de inversión privada

El mandatario señaló que estas obras permitirán fortalecer la conectividad del estado, atraer nuevas inversiones y generar mayores oportunidades económicas para las comunidades.

Con este programa de infraestructura, el gobierno estatal busca consolidar una red carretera más moderna, segura y eficiente que impulse el desarrollo económico y social de Sonora.