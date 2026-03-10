El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, encabezaron la firma de un convenio con el Bosque de Chapultepec, con el objetivo de fortalecer el desarrollo, conservación y gestión integral del Bosque Urbano La Sauceda.

La Sauceda busca consolidar un modelo sostenible y autosuficiente

El evento se llevó a cabo en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, donde Alfonso Durazo señaló que este acierto tiene como propósito consolidar un modelo de gestión ambiental moderno para La Sauceda, con el intercambio de conocimiento, acompañamiento técnico y asesoría estratégica.

El Bosque de Chapultepec brindará asesoría para mejorar la gestión ambiental de La Sauceda (cortesía)

Asimismo, destacó que el proyecto de La Sauceda se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de su administración, pues es un espacio histórico que por años estuvo en abandono.

“Vamos a apoyarnos en ellos para tomar un modelo de administración que permita la autosuficiencia económica financiera del parque, de tal manera que no vuelva a decaer. El Bosque de Chapultepec tiene más de 100 años y cada vez ustedes lo ven mejor; es gracias a su modelo financiero y al compromiso, obviamente, del gobierno de la Ciudad de México; no es gratuito, pero no ha caído y yo debo garantizar que este parque de La Sauceda no vuelva a decaer” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Finalmente, junto a Clara Brugada, el mandatario y autoridades coincidieron en que esta colaboración es fundamental para la gestión integral de espacios verdes urbanos y promover un intercambio de experiencias entre gobiernos que impacten en la vida de las familias.