El gobernador de Yucatán, Huacho Díaz Mena, anunció cambios en la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno estatal al informar la conclusión del encargo de Joaquín Ocampo Jiménez, quien dejará el cargo a partir de este fin de semana.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario explicó que la decisión forma parte de una estrategia para fortalecer la coordinación de la comunicación en el Gobierno del Renacimiento Maya.

Huacho Díaz Mena señaló que notificó esta determinación a Joaquín Ocampo días antes y precisó que la relación institucional concluye en términos cordiales y respetuosos.

Janitzio Durán asumirá las funciones de Comunicación Social

El gobernador informó que Janitzio Durán Ortegón, actual secretario técnico del Gabinete, asumirá a partir del lunes 13 de julio de 2026 las funciones de la Dirección General de Comunicación Social, además de las responsabilidades propias de su cargo.

Explicó que este ajuste permitirá fortalecer la articulación entre la conducción del Gobierno, el trabajo de las distintas dependencias y la comunicación diaria con la ciudadanía.

Huacho Díaz Mena añadió que la administración estatal continuará impulsando una comunicación cercana, responsable y sustentada en hechos, con el propósito de fortalecer la confianza entre el gobierno y la sociedad.

El mandatario afirmó que comunicar no solo implica informar, sino también construir confianza con la ciudadanía mediante mensajes claros y oportunos sobre las acciones gubernamentales.

Finalmente, reiteró que el Gobierno del Renacimiento Maya continuará trabajando con unidad, responsabilidad y el compromiso de servir a las yucatecas y los yucatecos con honestidad, resultados y una comunicación transparente.