Gracias al Plan Sonora de Energías Sostenibles, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, la entidad se ha consolidado como uno de los motores industriales más potentes de México.

Entre 2021 y 2025, el incremento de esta industria pasó del 3.2 al 4.5 por ciento, cifras que sitúan a Sonora en el primer lugar de la frontera norte. A nivel nacional, la entidad ocupa la cuarta posición, destacando por su dinamismo y capacidad de atracción de capital extranjero.

Alfonso Durazo lidera repunte del 8.9% en manufactura avanzada

El gobernador detalló que, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAIEF), la manufactura avanzada alcanzó un repunte anual del 8.9 por ciento. Este avance confirma que Sonora transita con éxito hacia procesos industriales que integran un mayor contenido tecnológico y de innovación.

Aunque la actividad industrial general creció un 0.6 por ciento, el sector manufacturero se mantiene como el pilar más sólido de la economía sonorense. Este desempeño garantiza estabilidad financiera y proyecta al estado como un referente de modernización productiva en el norte del país.

La estrategia del Plan Sonora ha sido fundamental para desarrollar cadenas de valor vinculadas a la electromovilidad y la transición energética. Además, el impulso a la industria de los semiconductores coloca a la entidad en una posición privilegiada dentro de la competencia tecnológica global.

Alfonso Durazo: Sonora lidera el crecimiento manufacturero en la frontera norte (Cortesía)

Estos resultados son fruto de una política de transformación económica que prioriza la industria de alto valor agregado. Alfonso Durazo ha enfocado su gestión en atraer inversiones estratégicas que aseguren un desarrollo financiero sostenible y de largo plazo para todas las familias sonorenses.

De esta forma, Sonora se reafirma como uno de los destinos predilectos para la inversión manufacturera en México. La administración estatal mantiene su compromiso de fortalecer el liderazgo de la entidad, basándose en la sostenibilidad, la tecnología avanzada y la excelencia operativa.