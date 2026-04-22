Alfonso Durazo Montaño promueve la sana convivencia, el espíritu competitivo, el respeto y los valores entre estudiantes con la inauguración de los Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica 2025-2026, edición “Dra. Margarita Lomelín Anaya”.

El evento fue encabezado junto a Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP, y se desarrolla del 21 al 24 de abril en Hermosillo, con la participación de mil 936 alumnas, alumnos y docentes de nivel primaria y secundaria.

Durante la competencia, las y los participantes competirán en disciplinas como ajedrez, atletismo, basquetbol 3x3 y 5x5, beisbol 5, futbol 5, handball, voleibol, futbol bandera y bádminton.

Alfonso Durazo destaca el deporte como motor de unidad e inclusión

El gobernador subrayó que estos juegos representan un espacio para fortalecer la unidad, la inclusión y el talento de la comunidad escolar sonorense, en un ambiente de entusiasmo y orgullo por representar a sus instituciones.

Asimismo, destacó que la educación inicia en casa y se consolida en la escuela, donde el deporte juega un papel clave al fomentar la disciplina, el trabajo en equipo y la resiliencia, enseñando a las y los jóvenes a ganar, perder y seguir adelante.

Por su parte, Angélica Noemí Juárez Pérez reconoció el impulso del gobierno estatal al deporte, al considerarlo un componente esencial del sistema educativo.

Alfonso Durazo incentiva a jóvenes con becas deportivas en Sonora

El mandatario recordó que en los juegos nacionales del año pasado Sonora obtuvo 54 medallas, por lo que reiteró que quienes logren una presea en 2026 podrán acceder a una beca por parte del Gobierno del Estado.

Este encuentro fortalece la identidad, el sentido de pertenencia y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, quienes a través del deporte desarrollan habilidades físicas, sociales y emocionales.

En esta edición se rindió homenaje a la Dra. Margarita Lomelín Anaya, originaria de Caborca, por su trayectoria en la educación física y su contribución al deporte escolar.

Entre los asistentes destacaron autoridades educativas y deportivas del estado, quienes respaldaron esta iniciativa orientada a impulsar a las nuevas generaciones.