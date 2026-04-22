Alfonso Durazo Montaño avanza en el proyecto habitacional más ambicioso en Sonora, alineado al Programa Nacional de Vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una meta de 20 mil viviendas para Hermosillo y 65 mil en todo el estado rumbo a 2030.

Actualmente, en la capital sonorense ya se construyen 3 mil 108 viviendas y está por iniciar la edificación de 2 mil 400 más por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 5 mil 634 por el Infonavit en zonas como Altares, Montecillos y Real de Minas, lo que representa un avance total de 11 mil 142 viviendas.

Alfonso Durazo impulsa vivienda en Hermosillo con inversión de 113 mdp

Alfonso Durazo destacó que tanto la Comisión Nacional de Vivienda como el Infonavit ya cuentan con la tierra necesaria para desarrollar el proyecto, lo que permite que el costo del suelo no encarezca el precio final de las viviendas.

Las unidades habitacionales contemplan departamentos de 65 metros cuadrados, diseñados como espacios dignos y funcionales para las familias sonorenses. Además, por condiciones climáticas, los edificios serán de tres niveles, adaptándose a la realidad de Hermosillo.

Para garantizar servicios básicos y condiciones urbanas adecuadas, el Gobierno del Estado invertirá 113 millones de pesos adicionales en infraestructura, fortaleciendo el desarrollo integral de estas zonas.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño subrayó que este avance posiciona a Sonora como referente nacional en materia de vivienda, al tiempo que aseguró que durante su administración se entregarán 33 mil 800 viviendas, superando lo realizado en administraciones anteriores.