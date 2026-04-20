El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció un programa de capacitación en inteligencia artificial que beneficiará a 350 mil sonorenses, como parte de una alianza entre la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y Microsoft.

Esta estrategia busca ampliar las oportunidades de profesionalización y desarrollo tecnológico en la entidad, mediante una oferta de formación digital sin precedentes.

El mandatario destacó que se trata de la iniciativa de capacitación más grande en México impulsada por la empresa tecnológica, con una inversión equivalente a 300 millones de pesos en formación especializada.

Sonora impulsa capacitación en inteligencia artificial con Microsoft

Alfonso Durazo señaló que este programa fortalecerá el pensamiento crítico, la innovación y el desarrollo tecnológico, al formar talento que pueda liderar el futuro en la entidad.

Los cursos estarán dirigidos a docentes, estudiantes, personal educativo y público en general, con contenidos que abarcan desde nivel introductorio hasta especializado.

Además, la capacitación estará enfocada en el uso responsable y productivo de la inteligencia artificial, una herramienta clave en el entorno actual.

Las y los participantes podrán obtener constancias oficiales de Microsoft, lo que fortalecerá sus oportunidades académicas y laborales.

Finalmente, el gobernador llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales del Gobierno de Sonora para conocer fechas, requisitos y procesos de inscripción de este programa que busca impulsar el talento humano en la entidad.