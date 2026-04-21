El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que, como parte del programa Transforma Sonora en Apoyo a los Municipios, se invertirán 150 millones de pesos en 470 obras en 72 municipios para mejorar la infraestructura y calidad de vida de 2.9 millones de personas.

Transforma Sonora apoyará a los 72 municipios con obras estratégicas

Alfonso Durazo explicó que los recursos se aplicarán en obras de alto impacto social, muchas de ellas consideradas “pequeñas grandes obras”, por atender demandas históricas de colonias, comunidades rurales y cabeceras municipales.

Transforma Sonora beneficiará a 2.9 millones de personas (cortesía)

Entre los trabajos proyectados destacan sistemas de agua potable, alcantarillado, pavimentación, electrificación, rehabilitación de parques, mejoramiento de escuelas y mantenimiento de edificios públicos.

El gobernador aseguró que la prioridad será responder a las solicitudes ciudadanas presentadas por presidentes municipales, quienes conocen las principales necesidades de sus comunidades.

Transforma Sonora beneficiará a 2.9 millones de personas (cortesía)

Asimismo, sostuvo que su administración mantendrá un criterio de atención basado en el orden de urgencia y beneficio social, con el objetivo de reducir los rezagos acumulados por años.

El mandatario estatal recordó que, a través del programa y del CECOP, en lo que va de su gobierno se han destinado 609 millones de pesos para concretar más de 2 mil 600 obras en todo Sonora.

Transforma Sonora beneficiará a 2.9 millones de personas (cortesía)

Tan solo en 2025 se liberaron recursos para 628 proyectos, con una inversión de 148 millones de pesos, beneficiando a más de 903 mil sonorenses.

Con estos resultados, el gobierno estatal busca fortalecer la coordinación con municipios y ampliar la dispersión de recursos públicos en zonas urbanas y rurales.