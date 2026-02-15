El gobernador Alfonso Durazo Montaño consolida a Sonora como pieza estratégica en la nueva dinámica económica entre México y Estados Unidos.

Esto mediante la expansión del Puerto de Guaymas con una inversión de 130 mil millones de pesos, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e impulsada a través del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Esta estrategia busca convertir a la entidad en un nodo clave del nuevo corredor energético y logístico binacional, fortaleciendo el desarrollo, la competitividad y el bienestar regional.

El mandatario estatal sostuvo reuniones con el subsecretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, Tommy Joyce, y el cónsul Drew Hoster, con quienes acordó acelerar proyectos prioritarios para fortalecer el desarrollo del corredor energético y consolidar la cooperación bilateral.

Alfonso Durazo fortalece relación con EE.UU. rumbo a un nuevo modelo energético

Entre los proyectos estratégicos destaca la construcción de una planta de gas natural licuado, con una inversión estimada en 6 mil 800 millones de dólares, que permitirá reducir hasta en 30 por ciento el costo del combustible en Sonora.

Asimismo, se proyecta la construcción de un gasoducto de Hermosillo a Guaymas, conectando la cuenca energética de Texas con el Pacífico mexicano, lo que reforzará la seguridad energética regional y ampliará las capacidades de exportación.

Como parte de esta estrategia, se instaló una mesa de trabajo permanente con el Departamento de Energía de Estados Unidos, fortaleciendo el diálogo bilateral y consolidando un puente institucional que facilitará nuevas inversiones y ampliará el impacto económico en la región.

Alfonso Durazo consolida al Puerto de Guaymas como plataforma logística estratégica

El fortalecimiento logístico del puerto incluye infraestructura especializada para el manejo y exportación de vehículos y minerales estratégicos, sectores clave en el comercio internacional y la transición energética.

Grupo México incrementará en 25 por ciento su capacidad de almacenamiento estático con la modernización de su bodega.

La empresa Logística MILAC iniciará operaciones con capacidad de 55 mil toneladas para almacenamiento y movimiento de concentrados minerales, optimizando la movilidad portuaria.

Alfonso Durazo destacó que la modernización forma parte de un modelo integral para consolidar la región Sonora–Estados Unidos como un gran corredor de comercio, energía y logística, con desarrollo y seguridad.

El Corredor Comercial Guaymas–Arizona, de más de 500 kilómetros, integra puerto, carreteras, ferrocarril, aeropuertos y polos industriales.

Este proyecto tiene el potencial de reducir costos logísticos hasta en 20 por ciento y fortalecer un intercambio comercial que ya supera los 35 mil millones de dólares anuales.

Con estas acciones, Alfonso Durazo posiciona a Sonora como motor estratégico del nuevo corredor energético México–EE.UU., impulsando crecimiento sostenible y competitividad regional.