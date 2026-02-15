En el marco del 4º Simposio Internacional de la Vid, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que Sonora mantiene alrededor de 16 mil hectáreas de uva de mesa, con estabilidad productiva durante los últimos cinco años.

El mandatario destacó que estos resultados consolidan al estado como referente agrícola, manteniendo presencia en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa.

Alfonso Durazo impulsa producción de uva de mesa en Sonora con crecimiento sostenido

El crecimiento sostenido del sector es resultado de una estrategia integral que prioriza la modernización agrícola, el uso eficiente del agua y la innovación tecnológica en el cultivo de vid.

El mandatario estatal subrayó que la uva representa una actividad estratégica para la economía sonorense, al generar empleo, inversión y proyección internacional.

Históricamente la vid ha estado asociada a la cultura y al desarrollo de los pueblos y su avance en la cultura y la economía de los pueblos, ha sido producto de la innovación, consecuentemente es imprescindible seguir evolucionando, avanzando en el conocimiento de este extraordinario producto, que en el caso de Sonora representa una de las vertientes fundamentales de su economía. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Durante 2024 se registraron 20 mil 478 hectáreas sembradas y una producción de 324 mil 977 toneladas, con un valor superior a 10 mil 620 millones de pesos.

Para 2025, el avance reporta más de 335 mil 950 toneladas, superando en más de 10 mil toneladas el ciclo anterior y manteniendo una tendencia de crecimiento continuo desde 2021.

Sonora líder en uva de mesa: Alfonso Durazo destaca crecimiento y exportaciones (Cortesía)

Alfonso Durazo fortalece la rentabilidad de la uva de mesa en Sonora

El rendimiento promedio alcanza hasta 18 toneladas por hectárea, dependiendo de la variedad y el manejo agronómico, lo que posiciona a la uva como uno de los cultivos más rentables del estado.

El precio por tonelada oscila entre 20 mil y 30 mil pesos, según la calidad y el mercado de destino, consolidando su relevancia dentro del sector primario.

Municipios como Hermosillo, Caborca y San Miguel de Horcasitas encabezan la producción estatal, integrando corredores agrícolas estratégicos que fortalecen la economía regional y generan miles de empleos directos e indirectos.

La uva sonorense se comercializa principalmente en Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa, en presentaciones estándar de 2 a 3 libras.

Con más de nueve variedades, el estado diversifica su oferta y atiende distintos segmentos del mercado internacional, algunas de las más reconocidas:

Perlette

Flame

Sugraone

Red Globe

Early Sweet

Summer Royal

Sweet Globe

Las políticas orientadas al fortalecimiento del sector primario, el impulso a la innovación y el acompañamiento a productores reafirman la posición del campo sonorense como pilar del desarrollo económico y la proyección internacional de Sonora.