El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio el banderazo de arranque a la modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, donde se construirán cuatro carriles. Esta obra histórica busca mejorar la seguridad vial en Sonora, fortalecer el turismo y detonar el desarrollo económico en la región centro del estado.

Desde Hermosillo, el mandatario estatal destacó que este proyecto responde a una demanda que se arrastraba desde hace décadas. La primera etapa contempla una inversión de 500 millones de pesos para intervenir 28.5 kilómetros, desde el casco urbano hasta el kilómetro 37+500, en dos tramos estratégicos.

“Me da obviamente muchísimo gusto estar en este evento esperado por décadas, porque esta carretera como ya se mencionó, inició en 1951, de inmediato mostró su insuficiencia. Y desde entonces cuantos candidatos de todos los niveles, de todo tipo que han pasado por aquí, han prometido la construcción de esta carretera, incluido su servidor, por eso estoy aquí cumpliendo” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Sonora hace inversión histórica en Hermosillo

La ampliación a cuatro carriles beneficiará directamente a las familias que transitan diariamente hacia Bahía de Kino, considerado el principal destino de playa en la zona centro de Sonora. Además, favorecerá al sector agrícola y comercial que opera en comunidades como Miguel Alemán.

El proyecto incluye trabajos integrales de terracería, pavimentación, obras de drenaje, señalamiento y adecuaciones en puntos clave como el aeropuerto, el hipódromo, la Escuela de Agronomía, el reclusorio Hermosillo II y el Cefereso, hasta concluir en la Calle Cero Sur.

Durante el evento, autoridades estatales subrayaron que la obra forma parte del Presupuesto Estatal 2026, ejecutado a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora. En total, se destinarán 540 millones de pesos para infraestructura carretera, incluyendo también la pavimentación del acceso a Puerto Lobos, en Caborca.

El gobernador reiteró que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se continuará impulsando infraestructura estratégica para garantizar mejor conectividad, crecimiento turístico y mayor competitividad para Sonora.

Con esta obra, la carretera Hermosillo-Bahía de Kino se perfila como un eje clave para el desarrollo regional y la movilidad segura en el estado.