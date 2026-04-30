El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la inauguración de la nueva planta de Dormakaba en Nogales, proyecto que representa una inversión millonaria y la generación de empleos especializados.

Durante su gira de trabajo, el gobernador estuvo acompañado por autoridades locales y representantes de la empresa, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento industrial.

Nogales se consolida como polo industrial con llegada de Dormakaba

La nueva instalación cuenta con una superficie superior a los 250 mil pies cuadrados, lo que permite duplicar la capacidad operativa previa. En este espacio, más de 200 trabajadores participan en la fabricación de cerraduras mecánicas y electrónicas que se exportan a diversos países.

El mandatario estatal destacó que la llegada de esta inversión forma parte de una estrategia para atraer proyectos de alto valor agregado, con el objetivo de evolucionar de una manufactura tradicional a procesos más especializados.

Gobierno de Sonora apuesta por inversión y desarrollo regional (cortesía)

Asimismo, subrayó que este tipo de industrias generan empleos mejor remunerados, lo que impacta directamente en el bienestar de las familias y en el desarrollo económico de la región fronteriza.

Con una inversión cercana a los 65 millones de dólares, la expansión de Dormakaba posiciona a Sonora como un destino atractivo para capital nacional e internacional.

Gobierno de Sonora apuesta por inversión y desarrollo regional (cortesía)

Autoridades estatales señalaron que la coordinación entre gobierno y sector privado ha sido clave para facilitar la instalación de nuevas empresas, eliminando barreras administrativas y promoviendo condiciones favorables para la inversión.

Como parte de su agenda, el gobernador también visitó Santa Cruz, donde entregó equipamiento para fortalecer los servicios públicos del municipio. Entre los apoyos destacan una ambulancia, un camión recolector de basura y la instalación de paneles solares para mejorar el suministro de agua potable.

Gobierno de Sonora apuesta por inversión y desarrollo regional (cortesía)

Estas acciones buscan elevar la calidad de vida de la población mediante mejores servicios y mayor infraestructura básica. Con estos avances, Sonora consolida su crecimiento económico y apuesta por un desarrollo regional equilibrado.