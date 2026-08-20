Vía redes sociales, Alfonso Durazo informó este 19 de agosto que activó protocolos tras el primer caso de gusano barrenador en Sonora.

El gobernador indicó que ante la situación del gusano barrenador detectada en la comunidad de Munihuasa, municipio de Álamos, se reforzó el cerco sanitario para evitar su dispersión en la entidad.

“Ante la detección del primer caso de gusano barrenador en Sonora, activamos de inmediato los protocolos de vigilancia, contención y control, en coordinación con autoridades sanitarias federales y productores. Reforzamos el cerco sanitario y las acciones en la zona para evitar su dispersión y proteger el estatus sanitario de nuestro estado.” Alfonso Durazo

Alfonso Durazo llama a productores a vigilar su ganado tras caso de gusano barrenador en Sonora

Ante la confirmación del primer caso de gusano barrenador en Sonora, Alfonso Durazo exhortó a productores para que vigilen su ganado y reporten de inmediato cualquier signo sospechoso.

Igualmente, el gobernador puntualizó que seguirían informando por los canales oficiales.

Alfonso Durazo activa protocolos tras primer caso de gusano barrenador en Sonora (@AlfonsoDurazo / X)

Por su parte, Juan Manuel González Alvarado, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA) de Sonora, explicó en un video de redes en qué consiste el protocolo de vigilancia, contención y control del gusano barrenador.

Puntualizó que el protocolo se ha venido desarrollando y capacitando al personal desde el 2024.

El funcionario de SAGARHPA también detalló que se estableció un cerco de 20 kilómetros por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo.

Además de que se inició una brigada para reforzar los trabajos sanitarios para proteger el ganado en la zona.

Juan Manuel González Alvarado pidió a los ganaderos estar al tanto solo de fuentes oficiales, las cuales transmitirán información sobre la plaga.

Ante la detección de un caso de Gusano Barrenador en Álamos, el Gobierno de Sonora activó protocolos sanitarios y reforzó la vigilancia.



Como parte de la contención, se dispersaron 360 mil moscas estériles para fortalecer el cerco sanitario. pic.twitter.com/HQKq7OXmDw — SAGARHPA Sonora (@SAGARHPASonora) August 20, 2026

Liberan 360 mil ejemplares de mosca para detener gusano barrenador en Sonora

En conjunto con Juan Manuel González Alvarado, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Carlos Ochoa Valenzuela, reveló que se liberaron 360 ejemplares de mosca estéril.

La intención es frenar la dispersión y controlar la plaga de gusano barrenador en el estado.

El titular de la UGRS aseguró que se mantienen trabajando en coordinación con las autoridades para que la situación no siga creciendo, además de que pidió calma a los productores para que sigan las indicaciones ante la activación de los protocolos.