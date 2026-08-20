Con motivo del 30 aniversario de los “Monstruos de Bolsillo”, Pokémon y Krispy Kreme lanzarán varias donas especiales inspiradas en los distintos personajes de la franquicia.

Lo mejor de todo es que las donas de Pokémon y Krispy Kreme sí llegarán a México, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Sabores de las donas Pokémon y Krispy Kreme

En total serán 6 donas de Pokémon y Krispy Kreme inspiradas en los personajes, con sus propios sabores y diseños:

Bulbasaur: Glaseado sabor vainilla

Charmander: Glaseado de caramelo con relleno de malvavisco y chocolate

Squirtle: Crema de mantequilla con sabor a algodón de azúcar

Pikachu: Rellena con crema sabor limón

Jigglypuff: Crema de mantequilla con sabor a fresa

Pokébola: Cubierta con chispas, glaseado de vainilla y chocolate

Pokémon y Krispy Kreme (Krispy Kreme)

Además, habrá también una edición especial de la donas originales, las cuales se venderán en una edición dorada homenajeando el juego de Nintendo.

Estas últimas tendrán una presentación de paquete de 10 donas, las cuales vendrán acompañadas de un vaso edición especial con alguno de los personajes.

El vaso se dará al azar y el personaje cambiará cada cierto tiempo; es decir, no podrás elegir el que quieras. Todo indica que vendrá con una bebida especial.

¿Cuándo comprar las donas de Pokémon y Krispy Kreme?

Las donas de Pokémon y Krispy Kreme estarán disponibles en México a partir del viernes 28 de agosto de 2026.

De momento no hay detalles del precio de las donas de Pokémon y Krispy Kreme, ni del paquete especial de donas doradas con vaso.

Se espera que se respete el precio tradicional de este tipo de panes, que están en 38 pesos la pieza en la mayoría de los locales de la marca.

En opciones de entrega a domicilio el precio puede subir debido al uso de la plataforma, aunque se mantiene en un estándar alrededor de los 40 pesos por unidad.