La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión contra el alcalde de Paraíso, Tabasco, Alfonso Baca Sevilla, por enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con lo dado a conocer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevó a cabo el cateo y decomiso de las propiedades del alcalde.

El operativo derivó en la detención de otros funcionarios, entre ellos personal de Obras Públicas y elementos de seguridad de Paraíso, así como cercanos al alcalde.

Giran orden de aprehensión contra alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla

La tarde de este miércoles 19 de agosto se habría buscado ejecutar una orden de aprehensión contra el alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, quien se declaró prófugo.

Aunque de momento la FGR no ha emitido un pronunciamiento oficial, el operativo de la tarde de este miércoles 19 de agosto tuvo como resultado el decomiso de maquinaria y vehículos.

Giran orden de aprehensión contra Alfonso Baca Sevilla, alcalde de Paraíso (Redes sociales)

Además, se realizaron cateos tanto a la casa del edil —que habría quedado bajo resguardo— así como de otros funcionarios de su administración, como su secretario particular.

De manera extraoficial se menciona la detención de este último, Ronny Magaña, así como del director de Obras Públicas, Edison Garcia Wilson.

Igualmente, se mencionó que Alfonso Baca Sevilla habría evadido la detención, ya que se le vio salir con su familia, por lo que se le señala como prófugo de la justicia.

El fiscal de Tabasco, Tonatiuh Vázquez Landeros, confirmó el operativo que señaló parecido al Enjambre; sin embargo, no confirmó la identidad de los funcionarios detenidos.

Secretario de Paraíso aclara cateo a casa del alcalde Alfonso Baca Sevilla

El secretario del Ayuntamiento de Paraíso, Carlos Alberto Ramón Güemes, aseguró que desconocen la razón detrás del cateo realizado por la FGR a la casa del alcalde Alfonso Baca Sevilla.

No dio a conocer si existe una orden de aprehensión contra Alfonso Baca Sevilla, ya que el ayuntamiento de Paraíso no tiene información sobre los operativos ni fueron notificados.

Y agregó que Alfonso Baca Sevilla se comunicó durante la mañana de este viernes 19 de agosto, de mantenerse trabajando mientras el edil buscaría respuesta a este operativo.