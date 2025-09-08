La casa en Tabasco del empresario Mario de la Rosa Gutiérrez fue cateada hace unos días por elementos federales de seguridad y durante el operativo encontraron de todo; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, Mario de la Rosa Gutiérrez estaría ligado, presuntamente, al tráfico de hidrocarburos en el estado de Tabasco, por lo que catearon su lujosa casa.

Pero ¿quién es Mario de la Rosa Gutiérrez? Te decimos todo lo que se sabe del empresario cuya casa en Tabasco fue cateada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿Quién es Mario de la Rosa Gutiérrez?

Mario Antonio de la Rosa Gutiérrez es un gran empresario originario del estado de Chiapas y propietario de la empresa Comercializadora y Agregados MAROGU, vinculada con contratos millonarios con Pemex.

¿Qué edad tiene Mario de la Rosa Gutiérrez?

La edad de Mario de la Rosa Gutiérrez es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Mario de la Rosa Gutiérrez?

Dado que la fecha de nacimiento de Mario de la Rosa Gutiérrez es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Mario de la Rosa Gutiérrez está casado?

El estado civil de Mario de la Rosa Gutiérrez se desconoce.

¿Mario de la Rosa Gutiérrez tiene hijos?

No hay información de dominio público que indique que Mario de la Rosa Gutiérrez tenga hijos.

¿Qué estudió Mario de la Rosa Gutiérrez?

Hasta el momento se desconoce la trayectoria académica de Mario de la Rosa Gutiérrez.

¿Cuál es la trayectoria de Mario de la Rosa Gutiérrez?

Mario de la Rosa Gutiérrez sería propietario y accionista de la empresa Comercializadora y Agregados MAROGU, que se dedica a la venta de materiales y servicios para la construcción.

De acuerdo con la información, la empresa de Mario de la Rosa Gutiérrez tiene contratos con CFE, Conagua y Pemex, uno de ellos, que no tenía licitación, ascendió a más de 226 millones de pesos.

Catean casa de Mario de la Rosa Gutiérrez; esto fue lo que encontraron

La residencia de Mario de la Rosa Gutiérrez ubicada en el fraccionamiento Altozano del municipio de Centro, en Tabasco, fue cateada por elementos de seguridad, quienes hallaron de todo en la casa.

A través de un comunicado se informó sobre el operativo en la casa de Mario de la Rosa Gutiérrez, ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Profepa, quienes encontraron:

Un arma larga

Seis armas cortas

210 cartuchos

Un helicoptero

Dos vehículos todoterreno

Dos autos más

Una retroexcavadora

Un remolque

Una motocicleta

Una cebra

Dos avestruces

Una tortuga

Ocho guacamayas

Tres loros cabeza amarilla

Lo que encontraron en casa de Mario de la Rosa Gutiérrez (Redes sociales)

Cabe mencionar que este cateo se realizó tras la captura de Ulises Pinto Madera, líder de La Barredora que estaría relacionado con el tráfico de hidrocarburos en el estado de Tabasco.