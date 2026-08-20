El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció el lanzamiento de una iniciativa que tiene como objetivo plantar un millón de árboles para reducir el calor urbano.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró este plan de reforestación en la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco, marcando el inicio de una estrategia que busca reintroducir árboles nativos en áreas urbanas de la CDMX.

CDMX busca reducir el calor urbano y la contaminación con un millón de árboles hacia 2030

De acuerdo con Clara Brugada, la CDMX tendrá como meta sembrar un promedio de 200 mil árboles cada año, priorizando aquellas demarcaciones que históricamente han padecido un severo déficit de vegetación.

El proyecto enfocará sus esfuerzos principalmente en el sector oriente, abarcando alcaldías críticas como:

Iztapalapa

Iztacalco

Venustiano Carranza

Gustavo A. Madero

Tláhuac

CDMX plantará un millón de árboles para reducir el calor urbano (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Además de la meta central, Brugada buscará coordinarse con todas las alcaldías para sumar otros 500 mil árboles y así consolidar un millón de puntos de sombra en calles y esquinas estratégicas.

De acuerdo con las proyecciones técnicas, la iniciativa no solo ofrecerá refugio ante la radiación solar directa, sino que logrará capturar un estimado de 20 mil toneladas de dióxido de carbono.

Clara Brugada manifestó que esto mitigará de manera contundente la contaminación atmosférica, pues representará retirar de las calles de CDMX un estimado de 4 mil vehículos por año.

Para lo que resta del 2026 se espera sembrar 100 mil árboles en camellones y avenidas principales de la alcaldía Iztacalco, sustituyendo planchas de asfalto por pequeños ecosistemas urbanos.

Como eje de evaluación, el proyecto se apega a la regla internacional 3-30-300, un modelo de planificación que aspira a que toda persona pueda observar al menos tres árboles desde su hogar, que cada vecindario posea un 30% de cobertura vegetal y que exista un área verde digna a menos de 300 metros de distancia.