Pemex confirma incendio en terminal Pajaritos de Veracruz por tormenta eléctrica

Por medio de una tarjeta informativa, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que la tarde de este miércoles 19 de agosto comenzó un incendio en la terminal Pajaritos de Veracruz.

Sobre lo ocurrido, Pemex explicó que el incendio en las instalaciones se desató debido a una tormenta eléctrica que azotó la zona.

Por el incidente derivado de las condiciones climatológicas, resaltó que personal especializado puso en marcha los protocolos de seguridad y atención de emergencias que siguen en curso hasta el momento.

Tormenta eléctrica causó incendio el tanque de la terminal Pajaritos de Pemex

La tarde del miércoles 19 de agosto se registró un incendio al interior de las instalaciones de la terminal Pajaritos de Pemex, el cual inició debido a una tormenta eléctrica.

Al abundar en detalles sobre los hechos, Pemex refirió que cerca de las 17:50 horas, la tormenta eléctrica generó fuego en la válvula superior de la cúpula de un tanque dentro de la terminal.

En su tarjeta informativa, la empresa aclaró que la estructura cuya parte superior terminó en llamas, se trata de un tanque que no representa gran riesgo debido a que está fuera de operación.

En torno al incendio en la terminal Pajaritos de Pemex en Veracruz, circulan distintos videos en redes sociales, en los que se pueden observar las columnas de fuego y humo a causa del incendio.

Incendio en la terminal pajaritos de Pemex en Veracruz (Tomada de video)

Pemex atiende incendio en Terminal Pajaritos de Veracruz

Al confirmar el incendio que se registra en un tanque de la terminal Pajaritos de Veracruz, Pemex resaltó que personal especializado se movilizó para atender el incidente.

Con respecto a ello, la empresa sostuvo que se activaron los protocolos de seguridad y atención de emergencias que seguían en curso hasta pasadas las 20:00 horas.

Aunado a lo anterior, explicó que como medida de prevención se procedió con la evacuación de personal que estaba dentro de la terminal Pajaritos sin que se hayan registrado personas lesionadas.

Finalmente, Pemex expuso que en el lugar trabaja personal de Contraincendios y Seguridad Industrial, así como equipos de otros centros de trabajo y Protección Civil Municipal de Coatzacoalcos.