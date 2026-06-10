La Secretaría de Cultura junto al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) dieron apertura al Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Ante la apertura del MUT, la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza expresó que este recinto tiene como objetivo reivindicar las tradiciones ancestrales y a los artesanos que se dedican a esta técnica textil.

“Este proyecto se ha realizado con todo corazón y vocación. Reconocer el tejido a mano, el punto a punto, y todo lo que es parte del patrimonio vivo es el propósito del Museo”. Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura.

Durante la inauguración del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Claudia Curiel de Icaza estuvo acompañada de:

Marina Núñez Bespalova, subsecretaría de Desarrollo Cultural

Sonya Santos Garza, la directora general del Fonart

Alejandro de Ávila, curador del MUT

Macrina Mateo, maestra artesana de Oaxaca

María Eugenia Ferrer, maestra artesana del Estado de México

Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos abre sus puertas (Secretaría de Cultura)

210 piezas se exhibirán en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos arranca con una exhibición de 120 piezas que “enaltecen la expresión viva de memoria, conocimiento colectivo y legado vivo”.

“El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) proyecta a las artes del telar y la aguja como legado vivo en transformación y se propone tejer una nueva visión de nación con las fibras que arropan y embellecen a las y los mexicanos”. Secretaría de Cultura

El MUT se estructura por 16 salas de exhibición permanente y una temporal en tres niveles que expondrán la “riqueza técnica, histórica y simbólica de las artes textiles creadas por artesanas y artesanos”.

Asimismo, se tendrá una primera exhibición temporal en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos dedica a la tejedora y artista textil Trine Ellitsgaard, viuda del artista oaxaqueño Francisco Toledo.

También el MUT cuenta con ludoteca, espacios de convivencia y formación, como la sala de usos múltiples, el Taller Original y el Salón de Capacitación.

Además de una Sala INAH, una terraza, una Ventana Arqueológica para contemplar el patrimonio prehispánico que se encuentra en el subsuelo del recinto.

Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos abre sus puertas (Secretaría de Cultura)

¿Dónde se ubica y cuáles son los horarios del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos?

El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos está ubicado en el Palacio del Marqués del Apartado en calle República de Argentina número 12 y esquina con la calle Donceles en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc en el CDMX.

Los horarios para visitar el MUT son de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. La entrada tendrá un costo de 95 pesos por persona, mientras que el acceso será gratuito para niños y artesanos.

Entre detalles, para los recorridos guiados escolares estos serán los lunes, miércoles y viernes a las 11:00 am, 1:00 pm y 4:00 pm.

Para los horarios de las actividades temporales, talleres, charlas, conferencias, cursos de verano, noches de museo, recorridos mediados y visitas guiadas para el público en general se consultará en la página y las redes sociales del recinto: Instagram @museodeltextil.