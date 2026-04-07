Habitantes de Arantepacua incendiaron camiones en Michoacán a modo de protesta por el asesinato extrajudicial de cuatro comuneros, ocurrido durante un enfrentamiento con la policía en 2017.

Los primeros reportes informaron sobre la presencia de encapuchados, armados con palos, piedras y cohetes, incendiando camiones comerciales y causando destrozos frente a la Fiscalía General de Michoacán.

Protestas por Arantepacua desatan violencia y quema de camiones en Michoacán (Especial )

Quema de camiones y destrozos durante protestas por Arantepacua

Los comuneros de Arantepacua, Michoacán, se manifestaron en Morelia para exigir justicia por lo ocurrido el 5 de abril de 2017, cuando cuatro de ellos murieron en su comunidad tras un enfrentamiento con la policía.

En estas protestas se registraron quema de unidades de carga frente a la Fiscalía de Michoacán, además de irrupción y sustracción de expedientes en instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

También se tuvieron reportes de agresiones directas a la Guardia Civil, además de una serie de destrozos en la sede del Poder Judicial y en las oficinas del Infonavit con pintas y ruptura de vidrios.

Las protestas iniciaron alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando tomaron por la fuerza e incendiaron un camión de una empresa panadera sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas.

Fiscalía de Michoacán obtiene 16 órdenes de aprehensión por caso Arantepacua (Juan José Estrada/Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

¿Qué pasó en Arantepacua?

En 2017, la comunidad de Arantepacua fue escenario de uno de los peores actos de represión en la historia reciente del país, cuando cientos de policías atacaron a pobladores indígenas y provocaron la muerte de:

Francisco Jiménez Alejandre

Santiago Crisanto Luna

José Carlos Jiménez Crisóstomo

Luis Gustavo Hernández Coherentes

Por este hecho, la Fiscalía de Michoacán obtuvo 16 órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios responsables, entre ellos el exgobernador de ese entonces, Silvano Aureoles.