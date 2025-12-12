El exjefe de policía de Silvano Aureoles en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez se encuentra prófugo de la justicia luego de que una jueza negó su amparo.

Juan Bernardo Corona Martínez está acusado de haber desviado millones de pesos cuando fue titular de la policía en Michoacán, pero ¿quién es? Te lo decimos con los siguientes datos:

¿Quién es Juan Bernardo Corona Martínez?

Juan Bernardo Corona Martínez es un político y exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo que duró de 2015 a 2019.

Juan Bernardo Corona Martínez era militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de que en redes sociales se mostró cercano al político Cuauhtémoc Cárdenas.

Por otra parte, Juan Bernardo Corona Martínez también ha sido diputado local por el PRD en Michoacán.

Los padres del exfuncionario son Carlos Corona Solís y su mamá Mago.

¿Qué estudió Juan Bernardo Corona Martínez?

Juan Bernardo Corona Martínez es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios México Americanos en Michoacán con fecha de registro de cédula en 2017.

¿En qué ha trabajado Juan Bernardo Corona Martínez?

Juan Bernardo Corona Martínez ha detenido distintos trabajos en la política de México:

Secretario de Seguridad en Michoacán

Diputado local de Tierra Caliente

Diputado suplente por Tacámbaro

Integrante del cabildo del Ayuntamiento de Morelia

Consejero nacional del PRD

Subdelegado jurídico en Iztapalapa

Subdirector de la subsecretaría de la SSP CDMX

Subdirector de Tránsito

Coordinador de delegaciones de Tránsito

Regidor del Ayuntamiento de Huetamo

Juan Bernardo Corona Martínez, el exjefe policial en el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, está actualmente prófugo de la justicia.

Según la información, Juan Bernardo Corona Martínez está acusado de haber desviado 2 mil 412 millones de pesos del gobierno durante su gestión con Silvano Aureoles al frente.

Aunque Juan Bernardo Corona Martínez metió un amparo para detener su orden de aprehensión, una jueza se lo negó asegurando que el delito del que lo acusan lo impide.

Asimismo, la jueza aseguró que Juan Bernardo Corona Martínez no ha podido ser localizado en el domicilio que proporcionó. Además de su posibilidad para viajar de un estado a otro.

Por otra parte, Juan Bernardo Corona Martínez no se presentó a la audiencia en agosto 2025 donde se le vincularía a proceso y podía ser detenido en ese momento.

Actualmente, Juan Bernardo Corona Martínez y Silvano Aureoles están prófugos de la justicia, mientras que cuatro de sus colaboradores ya fueron detenidos bajo las mismas acusaciones.